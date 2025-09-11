TÜRKİYE
2 minuta leximi
Milatoviq: Mali i Zi e sheh Türkiyen si partner të rëndësishëm për rajon të qëndrueshëm
"Po hapim një kapitull të ri në bashkëpunimin midis Malit të Zi dhe Turqisë", tha presidenti malazez, Milatoviq pas takimit me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan
Milatoviq: Mali i Zi e sheh Türkiyen si partner të rëndësishëm për rajon të qëndrueshëm
Milatoviq: Mali i Zi e sheh Türkiyen si partner të rëndësishëm për rajon të qëndrueshëm / AA
9 orë më parë

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq tha se vendi i tij e sheh Türkiyen si partner të rëndësishëm në ndërtimin e një rajoni të qëndrueshëm dhe të begatë, transmeton Anadolu.

Milatoviq, në një postim në llogarinë e tij në platformën sociale të kompanisë amerikane X, bëri vlerësime lidhur me takimin e tij me kryediplomatin turk Hakan Fidan.

Takimi u zhvillua në kuadër të pritjes së organizuar në Stamboll të Türkiyes me rastin e Ditës së Shtetësisë së Malit të Zi.

Të sugjeruara

"Po hapim një kapitull të ri në bashkëpunimin midis Malit të Zi dhe Turqisë", shkroi Milatoviq duke theksuar se me ministrin e Punëve të Jashtme të Turqisë, Fidan kanë diskutuar për forcimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike midis të dy vendeve.

"Investimet e reja dhe vendet e reja të punës janë një mënyrë për ta përkthyer miqësinë tonë në rezultate konkrete për qytetarët. Mali i Zi e sheh Turqinë si partner të rëndësishëm në ndërtimin e një rajoni të qëndrueshëm dhe të begatë. Pritet vizita e presidentit të Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan vitin e ardhshëm, me rastin e 20-vjetorit të rivendosjes së pavarësisë së Malit të Zi, një konfirmim i fortë i partneritetit strategjik midis vendeve tona", theksoi presidenti malazez.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us