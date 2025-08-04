POLITIKË
2 minuta leximi
Kryebashkiaku i Athinës: Nuk kemi nevojë për leksione mbi demokracinë nga ata që vrasin civilë
Deklarata e Haris Doukas vjen pasi ambasadori izraelit, Noam Katz, akuzoi autoritetet bashkiake greke për dështim në trajtimin e “grafiteve antisemitike” në qytet.
Kryebashkiaku i Athinës: Nuk kemi nevojë për leksione mbi demokracinë nga ata që vrasin civilë
Kryebashkiaku i Athinës: Nuk kemi nevojë për leksione mbi demokracinë nga ata që vrasin civilë / AA
4 Gusht 2025

“Nuk kemi nevojë për leksione mbi demokracinë nga ata që vrasin civilë”, u pergjigj të dielën kryetari i Bashkisë së Athinës përballë ambasadorit izraelit, i cili akuzoi autoritetet bashkiake për mosreagim ndaj “grafiteve antisemitike” në qytet.

Duke theksuar se Athina, si kryeqyteti i një vendi demokratik, i respekton plotësisht vizitorët e saj dhe mbështet të drejtën e qytetarëve për shprehje të lirë, Haris Doukas tha:
“Si autoritet bashkiak i qytetit, kemi treguar kundërshtimin tonë të qartë ndaj dhunës dhe racizmit dhe nuk pranojmë leksione për demokracinë nga ata që vrasin civilë dhe fëmijë në radhë për ushqim, nga ata që çojnë dhjetëra njerëz çdo ditë drejt vdekjes në Gaza, nga bombat, uria dhe etja.”

“Është tronditëse që z. Ambasador (Noam Katz) përqendrohet vetëm te grafitet, të cilat po fshihen, ndërkohë që në Gaza po ndodh një gjenocid i paprecedentë”, shtoi ai.

recommended

Në një intervistë për gazetën greke Kathimerini, Katz argumentoi se grafitet antisemitike i bëjnë vizitorët izraelitë të ndihen të pasigurt dhe akuzoi autoritetet e qytetit për mungesë veprimi.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha të dielën se numri i palestinezëve që kanë vdekur nga uria e shkaktuar nga bllokada izraelite ka arritur në 175, përfshirë 93 fëmijë, që nga fillimi i gjenocidit izraelit në tetor 2023.

Ushtria izraelite, duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka zhvilluar një ofensivë brutale ndaj Gazës që nga 7 tetori 2023, duke vrarë më shumë se 60.800 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us