Ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Kroacisë, Gordan Gërliq-Radman, deklaroi gjatë një vizite zyrtare në Siri se Kroacia është e gatshme të hapë ambasadë në kryeqytetin Damask, duke theksuar rëndësinë e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike në këtë, siç e quajti ai, moment kyç historik për Sirinë.
Radman në Damask u takua me homologun e tij sirian, Esad Hasan Sejbani, në pallatin Tishrin, pas së cilës mbajtën edhe një konferencë të përbashkët për media.
“Kroacia është e gatshme të hapë ambasadë në Damask dhe do të punojmë për këtë me partnerët tanë sirianë”, tha Radman në konferencë.
Ai gjithashtu theksoi se Kroacia përshëndet përpjekjet e drejtuara drejt stabilizimit të Sirisë dhe se heqjen e sanksioneve amerikane dhe evropiane e sheh si një hap pozitiv drejt rindërtimit të vendit të shkatërruar nga lufta.
“Ne mbështesim një proces gjithëpërfshirës të stabilizimit dhe rindërtimit të Sirisë. Shpresojmë sinqerisht që populli sirian do t’i tejkalojë me sukses sfidat dhe do ta rindërtojë shtetin”, shtoi ai.
Ai gjithashtu kujtoi ndihmën që Kroacia u ofron refugjatëve sirianë në Jordani, duke theksuar se janë krenarë për atë mbështetje humanitare.
Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë siriane, Sejbani, theksoi se takimi i sotëm shënoi fillimin e një faze të re të marrëdhënieve mes Sirisë dhe Kroacisë, të bazuara në respekt të ndërsjellë.
Ai njoftoi se Siria, pas heqjes së kufizimeve të caktuara ndërkombëtare, do të punojë për forma konkrete bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë.
Duke iu referuar përvojës kroate në rimëkëmbjen pas luftës, Sejbani deklaroi se kjo përvojë mund të jetë e dobishme për Sirinë.
Duke folur për situatën e tanishme të sigurisë, Sejbani dënoi sulmet izraelite ndaj territorit sirian, duke i quajtur ato shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe u bëri apel institucioneve ndërkombëtare ta thërrasin Izraelin në llogaridhënie.
Takimi i sotëm u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kroacisë dhe Sirisë, por edhe drejt përfshirjes më të gjerë të Sirisë në proceset ndërkombëtare pas viteve të izolimit.