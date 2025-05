Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi një rezolutë të hënën që bën thirrje për një "përfundim të shpejtë" të konfliktit të vazhdueshëm midis Rusisë dhe Ukrainës dhe një paqe të qëndrueshme.

Ndërsa përpjekjet e MB-së dhe anëtarëve të Bashkimit Evropian në Këshill për ta forcuar gjuhën ishin të pasuksesshme, rezoluta e hartuar nga ShBA-ja mori 10 vota pro dhe pesë abstenime duke përfshirë Greqinë, Francën, Slloveninë, Danimarkën dhe MB-në.

Duke shprehur dhimbjen për humbjen e jetëve në luftën e gjatë trevjeçare, rezoluta rikonfirmoi misionin parësor të OKB-së për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.

Ai theksoi nevojën për një zgjidhje paqësore të konfliktit në përputhje me parimet e përshkruara në Kartën e OKB-së.

Megjithatë, ajo nuk e pranoi në mënyrë eksplicite pushtimin e Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, një pikë mosmarrëveshjeje midis disa shteteve anëtare.

Përpara votimit, Britania e Madhe dhe anëtarët e BE-së propozuan amendamente për të sqaruar natyrën e konfliktit, duke përfshirë zëvendësimin e shprehjes "konflikti Rusi-Ukrainë" me "pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Federata Ruse".

Ndryshimet e propozuara nuk u përfshinë në tekstin përfundimtar.

Pas votimit, e dërguara britanike në OKB, Barbara Woodward kritikoi formulimin e rezolutës, duke thënë "asnjë paqe nuk do të jetë e qëndrueshme pa pëlqimin e Ukrainës. Na vjen keq që propozimet tona, duke i bërë të qarta këto pika, nuk u morën parasysh dhe si të tilla ne nuk mund ta mbështesim këtë rezolutë".

"Por, ne ndajmë ambicien për të gjetur një fund të qëndrueshëm të kësaj lufte, të mbështetur nga marrëveshje të fuqishme sigurie që sigurojnë që Ukraina të mos përballet më kurrë me sulmin e Rusisë," tha ajo.

I dërguari i Sllovenisë në OKB Samuel Zbogar komentoi gjithashtu rezolutën pas votimit, duke vënë në dukje se "një thënie thotë se një person i bindur kundër vullnetit të tij është ende kundër jush."

"Do të ketë paqe, por ajo duhet të jetë e drejtë dhe duhet të zgjasë," tha ai, duke shtuar se "për fat të keq, teksti për të cilin votuam nuk i përmbushte kërkesat tona minimale."

E dërguara e Danimarkës në OKB, Christina Markus Lassen, u bëri jehonë kolegëve të saj evropianë, duke thënë: "Ne duhet ta hedhim poshtë ekuivalencën e rreme midis agresorit dhe viktimës".

Ajo më tej përcolli mbështetjen për popullin e Ukrainës dhe theksoi se "Danimarka nuk do t'ju imponojë paqe. Ne do të punojmë me ju.