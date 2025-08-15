POLITIKË
2 minuta leximi
Italia “absolutisht kundër” planit të Izraelit për të pushtuar Gazën
Tajani komentoi gjithashtu samitin e Alaskës midis presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, duke thënë se “marrëveshja e paqes nuk mund të bëhet mbi kokën e Ukrainës”.
Italia “absolutisht kundër” planit të Izraelit për të pushtuar Gazën
Italia “absolutisht kundër” planit të Izraelit për të pushtuar Gazën / AP
15 Gusht 2025

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, deklaroi të premten se ata janë “absolutisht kundër” planit të Izraelit për të pushtuar Gazën.

“Ne jemi absolutisht kundër”, tha Tajani në një intervistë për Quotidiano Nazionale, duke theksuar se kjo minon zgjidhjen me dy shtete, e cila është “zgjidhja e vetme e mundshme për paqe.”

Ai vuri në dukje se po përballen me “masakër” në Gaza dhe bëri thirrje për hyrjen e gazetarëve në rajon, në mënyrë që ata të mund të “raportojnë në mënyrë të pavarur mbi situatën dramatike në Rrip.”

“Ne jemi për njohjen e Palestinës, por fillimisht duhet të ndërtojmë një shtet palestinez, i cili aktualisht nuk ekziston. Prandaj po punojmë për ta ndërtuar: kjo është arsyeja pse mbështesim edhe një mision të Kombeve të Bashkuara, të udhëhequr nga arabët, për të unifikuar Palestinën. Dhe në këtë kontekst, ne jemi gjithashtu të gatshëm të dërgojmë trupat tona. Më 1 shtator, mund të shtoj, ministri i Jashtëm palestinez do të vijë në Romë”, shtoi Tajani.

Samiti i Alaskës

Të sugjeruara

Tajani komentoi gjithashtu samitin e Alaskës midis presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vlladimir Putin, duke e përshkruar atë si një “pikë kthese” pas së cilës mund të fillojnë negociata të vërteta.

“Nuk e di sa i gatshëm do të jetë (Putin) të dëgjojë kërkesat e Trumpit dhe sa dëshiron të arrijë një armëpushim për t’i dhënë fund luftës shpejt. Pyetja, pra, nuk është aq shumë se çfarë do të kërkojë Trump, por sa do të jetë Putin i gatshëm të pranojë. Tani topi është në fushën e tij. Ai është ai që duhet të thotë nëse dëshiron dialog, nëse dëshiron të takohet me (presidentin ukrainas Volodymyr) Zelensky apo jo”, tha ai.

Tajani theksoi më tej se çdo gjë që ka të bëjë me Ukrainën duhet të vendoset nga Ukraina së bashku me palët e përfshira, duke theksuar se “një marrëveshje paqeje nuk mund të bëhet mbi kokën e Ukrainës.”

“Pas armëpushimit, duhet të hapen negociata të drejtpërdrejta, siç u përmend, midis Zelensky dhe Putin. Në atë moment, Ukraina do të duhet të vendosë vetë për territoret e saj: askush tjetër nuk mund të vendosë për ndonjë territor ukrainas”, theksoi ai.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us