Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, deklaroi të premten se ata janë “absolutisht kundër” planit të Izraelit për të pushtuar Gazën.
“Ne jemi absolutisht kundër”, tha Tajani në një intervistë për Quotidiano Nazionale, duke theksuar se kjo minon zgjidhjen me dy shtete, e cila është “zgjidhja e vetme e mundshme për paqe.”
Ai vuri në dukje se po përballen me “masakër” në Gaza dhe bëri thirrje për hyrjen e gazetarëve në rajon, në mënyrë që ata të mund të “raportojnë në mënyrë të pavarur mbi situatën dramatike në Rrip.”
“Ne jemi për njohjen e Palestinës, por fillimisht duhet të ndërtojmë një shtet palestinez, i cili aktualisht nuk ekziston. Prandaj po punojmë për ta ndërtuar: kjo është arsyeja pse mbështesim edhe një mision të Kombeve të Bashkuara, të udhëhequr nga arabët, për të unifikuar Palestinën. Dhe në këtë kontekst, ne jemi gjithashtu të gatshëm të dërgojmë trupat tona. Më 1 shtator, mund të shtoj, ministri i Jashtëm palestinez do të vijë në Romë”, shtoi Tajani.
Samiti i Alaskës
Tajani komentoi gjithashtu samitin e Alaskës midis presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vlladimir Putin, duke e përshkruar atë si një “pikë kthese” pas së cilës mund të fillojnë negociata të vërteta.
“Nuk e di sa i gatshëm do të jetë (Putin) të dëgjojë kërkesat e Trumpit dhe sa dëshiron të arrijë një armëpushim për t’i dhënë fund luftës shpejt. Pyetja, pra, nuk është aq shumë se çfarë do të kërkojë Trump, por sa do të jetë Putin i gatshëm të pranojë. Tani topi është në fushën e tij. Ai është ai që duhet të thotë nëse dëshiron dialog, nëse dëshiron të takohet me (presidentin ukrainas Volodymyr) Zelensky apo jo”, tha ai.
Tajani theksoi më tej se çdo gjë që ka të bëjë me Ukrainën duhet të vendoset nga Ukraina së bashku me palët e përfshira, duke theksuar se “një marrëveshje paqeje nuk mund të bëhet mbi kokën e Ukrainës.”
“Pas armëpushimit, duhet të hapen negociata të drejtpërdrejta, siç u përmend, midis Zelensky dhe Putin. Në atë moment, Ukraina do të duhet të vendosë vetë për territoret e saj: askush tjetër nuk mund të vendosë për ndonjë territor ukrainas”, theksoi ai.