Një sondazh i opinionit publik izraelit ka zbuluar se 74 për qind e popullatës mbështet përfundimin e sulmeve në Rripin e Gazës..
Faqja e internetit izraelite e lajmeve "Walla" raportoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga instituti kërkimor AGAM.
Sipas kësaj, 74 për qind e izraelitëve mbështesin "përfundimin e luftës" në kuadër të marrëveshjes për shkëmbimin e pengjeve ndërsa 26 për qind e kundërshtojnë këtë.
Pjesa prej 26 për qind besojnë se sulmet ndaj Rripit të Gazës duhet të vazhdojnë, edhe nëse jeta e pengjeve izraelite është në rrezik.
Izraeli vendosi të pushtojë qytetin e Gazës
Më 8 gusht, Kabineti izraelit i Sigurisë miratoi një plan për të pushtuar qytetin e Gazës në veri të rajonit.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një intervistë para mbledhjes së kabinetit deklaroi se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.
Sipas medias izraelite, ushtria ka marrë urdhra për të pushtuar pjesën tjetër të Gazës, por se ky hap nuk pritet të zbatohet para shtatorit.