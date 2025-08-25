LUFTA NË GAZA
Sondazh, 74 për qind e izraelitëve mbështesin përfundimin e sulmeve në Gaza
Një sondazh i opinionit publik izraelit ka zbuluar se 74 për qind e popullatës mbështet përfundimin e sulmeve në Rripin e Gazës.
25 Gusht 2025

Faqja e internetit izraelite e lajmeve "Walla" raportoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga instituti kërkimor AGAM.

Sipas kësaj, 74 për qind e izraelitëve mbështesin "përfundimin e luftës" në kuadër të marrëveshjes për shkëmbimin e pengjeve ndërsa 26 për qind e kundërshtojnë këtë.

Pjesa prej 26 për qind besojnë se sulmet ndaj Rripit të Gazës duhet të vazhdojnë, edhe nëse jeta e pengjeve izraelite është në rrezik.

Izraeli vendosi të pushtojë qytetin e Gazës

Më 8 gusht, Kabineti izraelit i Sigurisë miratoi një plan për të pushtuar qytetin e Gazës në veri të rajonit.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një intervistë para mbledhjes së kabinetit deklaroi se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.

Sipas medias izraelite, ushtria ka marrë urdhra për të pushtuar pjesën tjetër të Gazës, por se ky hap nuk pritet të zbatohet para shtatorit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
