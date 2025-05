Në kryeqytetin e Gjermanisë, Berlin, u mbajt protestë kundër kërkesës për dëbimin e 4 aktivistëve palestinezë, prej të cilëve 3 janë shtetas të Bashkimit Evropian.

Në rrugën "Stresemann" pranë Këshillit Shtetëror të Berlinit u mblodhën mbi 100 persona për të protestuar ndaj vendimit për dëbimin e 4 personave, njëri prej të cilëve shtetas amerikan, dy shtetas irlandezë dhe tjetri polak, të cilët morën pjesë në protestat në mbështetje të Palestinës.

Në protestë pati pankarta me mbishkrime si "Berlin nuk mundesh t'i dëbosh këta", "Dëbim pa u gjykuar?", "Nazistët në polici ku?", "Gjermania nuk ka nevojë për AfD-në", "Fashistët tashmë janë në pushtet" dhe u valëvitën flamuj të Palestinës.

Gjithashtu protestuesit brohoritën parulla kundër qeverisë gjermane dhe izraelite ndërsa u theksua se dëbimi i 4 mbështetësve palestinezë ishte kundër ligjit dhe se duhet të respektohet liria e shprehjes.

Ministria e Punëve të Brendshme të shtetit të Berlinit për Anadolu dha një deklaratë ku theksoi se Zyra e Emigracionit vendosi të ndërpresë seancat e 4 shtetasve të huaj në mars 2025 në lidhje me ngjarjet e ndodhura në Universitetin e Lirë të Berlinit më 17 tetor 2024.

Sipas lajmit të faqes "The Intercept", katër aktivistët në fjalë, të cilët morën pjesë në protestat në mbështetje të Palestinës në Berlin, duhet të largohen nga vendi deri më 21 prill dhe nëse nuk largohen nga vendi do të dëbohen me forcë.

"Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien dhe Roberta Murray, për të cilët kërkohej të dëbohen me arsyetimin se përbëjnë 'rrezik për rendin publik', u akuzuan për krime të tilla si "dëmtimi i pronës, parandalimi i ndalimit të një aktivisti tjetër, duke e quajtur policinë "fashist", duke brohoritur me slogane të ndaluara dhe se vendimet për dëbim janë marrë në bazë të presionit politik", thuhet në lajm.

Avokati i personave në fjalë, Alexander Gorski ka thënë se ka ngritur padi kundër vendimit për dëbimin e klientëve të tij.