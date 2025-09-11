9 orë më parë
Tre persona humbën jetën si pasojë e shpërthimit të një cisterne që transportonte lëndë djegëse në Mexico City, kryeqytetin e Meksikës.
Si pasojë e shpërthimit të cisternës humbën jetën tre persona dhe u plagosën të paktën 70 të tjerë.
Pas incidentit, në vendin e ngjarjes mbërritën ekipet zjarrfikës dhe të rasteve emergjente.
Nga shpërthimi u shënuan dëme edhe tek automjetet përreth. Ndërkohë zjarrfikësit dhe forcat e sigurisë vazhdojnë punimet në zonë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë