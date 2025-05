Grupi Houthi jemenas njoftoi të hënën se ka shënjestruar një aeroplanmbajtëse amerikane në veri të Detit të Kuq me raketa dhe drone të shumta për herë të dytë në 24 orë.

“Në përgjigje ndaj agresionit të vazhdueshëm amerikan kundër vendit tonë, Forcat e Armatosura të Jemenit (forcat Houthi) shënjestruan aeroplanmbajtësen amerikane USS Harry Truman në veri të Detit të Kuq për herë të dytë brenda 24 orëve”, tha në një deklaratë televizive zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree.

Ai vuri në dukje se sulmi u krye me raketa të shumta balistike, raketa lundruese dhe dronë, në atë që ai e përshkroi si "një konfrontim që zgjati për disa orë".

Saree shtoi se forcat e grupit gjithashtu arritën të zmbrapsnin sulmin armiqësor të avionëve luftarakë, duke i shtyrë ata prapa.

Zëdhënësi Houthi paralajmëroi se përshkallëzimi kundër Jemenit do të përballet me një kundërpërshkallëzim.

Pala amerikane nuk ka komentuar ende deklaratën e Houthit.

Houthit e paralajmëruan Izraelin më 7 mars që të lejojë ndihmën humanitare në Gaza brenda katër ditëve ose do të përballet me operacione të reja detare kundër anijeve të lidhura me Izraelin.

ShBA-ja nisi sulmet ajrore ndaj Houthive të Jemenit ndërsa Presidenti Donald Trump paralajmëroi se "ferri do të bjerë si shi" nëse grupi i mbështetur nga Irani vazhdon sulmet e tij ndaj anijeve të Detit të Kuq.

Houthit kanë sulmuar anijet e lidhura me Izraelin që kalojnë nëpër detet e Kuqe dhe Arabe, ngushticën Bab al-Mandab dhe Gjirin e Adenit me raketa dhe drone që nga fundi i vitit 2023, duke ndërprerë tregtinë globale për atë që thuhet se ishte një shfaqje solidariteti me Rripin e Gazës.

Grupi ndaloi sulmet kur një armëpushim në Gaza u shpall në janar midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas. Por ata kërcënuan se do të rifillojnë me sulme kur Izraeli bllokoi të gjithë ndihmën për Gazën më 2 mars.