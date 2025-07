Foshnja Yahya al-Najjar, tremuajsh, vdiq në një spital në Gaza pasi kaloi katër ditë pa ushqim për foshnje, duke mbijetuar vetëm me çaj anason.

Prindërit e Yahyas i thanë Anadolus se kërkuan formulë dhe shtesa ushqimore, por nuk gjetën asnjë, duke u detyruar t'i jepnin vetëm anason, çaj bimor që përdoret zakonisht në rajon, në një përpjekje të dëshpëruar për ta mbajtur gjallë.

Trupi i dobësuar shpejt tregoi shenja të kequshqyerjes së rëndë, duke përfshirë fryrje dhe brinjë të dukshme, duke bërë që të shtrohej në kujdes intensiv, ku vdiq nga uria të shtunën vonë, thanë dëshmitarët për Anadolu.

Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha të dielën se bllokada e Izraelit, e cila ka kufizuar hyrjen e ndihmës humanitare që nga tetori 2023, ka çuar në vdekjen e 86 palestinezëve, 76 prej tyre fëmijë për shkak të urisë dhe kequshqyerjes.

Ministria njoftoi se 18 persona vdiqën nga uria në vetëm 24 orë, duke e quajtur situatën një "masakër të heshtur" që po zhvillohet nën një rrethim të zgjatur.

Çaj në vend të formulës

Nëna e Yahyas tha në një intervistë me Anadolu të dielën se foshnja e saj i kaloi katër ditët e fundit duke pirë vetëm ujë dhe çaj anasoni sepse formula ushqimore nuk ishte e disponueshme.

"Ai vazhdonte të thithte dorën gjatë gjithë kohës", tha ajo mes lotësh, duke përshkruar urinë e tij të dukshme.

Ajo tha se mjekët e diagnostikuan me kequshqyerje pasi e solli në spital me simptoma që përfshinin diarre dhe fryrje të stomakut. Nivelet e sheqerit në gjak ranë menjëherë pas kësaj dhe gjendja e tij u përkeqësua me shpejtësi.

Mjekët i thanë familjes se Yahyas i duhej urgjentisht formulë ushqimore për të mbijetuar. Por me të gjitha kalimet e mbyllura për mallrat humanitare dhe komerciale që nga 2 marsi, formula është zhdukur nga raftet e Gazës.

Grupi i të drejtave: Politika e urisë vazhdon

Monitoruesi i të Drejtave të Njeriut Euro-Med tha se Yahya ishte fëmija i 75-të në Gaza që vdiq nga uria ose mungesa e qasjes në formulë për foshnje.

Një video e publikuar nga grupi tregoi trupin e brishtë të foshnjës me bark të fryrë dhe eshtra të dala, duke thënë se vdekja e tij nënvizoi ndikimin e "politikës së qëllimshme të urisë" të Izraelit kundër 2,4 milionë banorëve të Gazës.

Grupi raportoi gjithashtu se një foshnjë tjetër, vetëm 35 ditëshe, vdiq pak para Yahyas për shkak të të njëjtave kushte.

Këta nuk do të jenë fëmijët e fundit që do të vdesin nëse kjo politikë e urisë nuk do të marrë fund, paralajmëroi ai.

"Edhe të rriturit po vdesin nga uria"

Grupi shtoi se uria po prek të gjitha grupmoshat në Gaza, me "qindra fëmijë, gra dhe të moshuar që po vdesin nga uria e rëndë".

"Është vetëm çështje kohe para se të dëshmojmë vdekje masive për shkak të urisë", paralajmëroi ai.

Gjatë javës së kaluar, aktivistët palestinezë kanë dokumentuar njerëz që po bien të fikët në rrugë nga uria. Korrespondenti i Anadolus në Gaza konfirmoi se ka qenë dëshmitar i shumë rasteve të tilla dhe se vetë ka përjetuar efektet e urisë.

Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbyllur të gjitha kalimet në Gaza, duke ndaluar hyrjen e ushqimit, ilaçeve dhe ndihmës humanitare.

Sipas Zyrës së Medias së Qeverisë së Gazës, rreth 650.000 fëmijë janë në rrezik të vdesin nga uria dhe kequshqyerja, dhe rreth 60.000 gra shtatzëna përballen me rreziqe serioze për shkak të mungesës së ushqimit dhe kujdesit shëndetësor bazë.

Izraeli ka vrarë më shumë se 59.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023.