Gazetarët palestinezë mbajtën sot protestë në qytetin e Gazës, për të denoncuar vrasjen e kolegëve të tyre një ditë më parë në një sulm ushtarak të Izraelit në spitalin "Nasser" në Khan Younis dhe për të bërë thirrje për mbrojtjen e anëtarëve të mediave.
Protestuesit mbajtën pankarta me mbishkrimet "Ndalo vrasjen e gazetarëve" dhe "Gazetaria nuk është krim", duke shprehur hidhërimin dhe zemërimin e tyre për një nga incidentet më vdekjeprurëse për punonjësit e medias në konfliktin e vazhdueshëm.
Duke folur për AA-në në protestë, gazetari Mohammed Abu Namous akuzoi Izraelin se po shënjestron qëllimisht narrativën palestineze. "Tani, me pushtimin e vazhdueshëm izraelit që kryen masakra kundër palestinezëve në përgjithësi dhe gazetarëve në veçanti, kjo masakër u orkestrua dhe u ekzekutua nga pushtimi izraelit në sy të botës", tha Abu Namous.
"Është e qartë se pushtimi izraelit po shënjestron narrativën palestineze përmes kësaj masakre të plotë", shtoi ai.
Gazetari tjetër Ahmed Harb tha: "Erdhëm sot për t'i kujtuar botës se gazetari palestinez duhet të mbrohet sipas ligjit ndërkombëtar, ligjit ndërkombëtar humanitar dhe Konventës së Katërt të Gjenevës". Ai tha se gazetari palestinez do të vazhdojë të punojë në Rripin e Gazës.
"Ne do të vazhdojmë të përcjellim të vërtetën dhe narrativën palestineze. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se kjo narrativë, ky mesazh dhe imazhet që vijnë nga Gaza e tronditin shtetin pushtues izraelit dhe e shqetësojnë atë thellësisht", theksoi Harb.
Protesta ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj sulmeve ajrore të dyfishta të së hënës në kompleksin spitalor në Rripin jugor të Gazës. Sipas zyrtarëve të shëndetësisë, sulmi vrau të paktën 20 persona.
Incidenti ndodhi kur një sulm i parë goditi katin e sipërm të një ndërtese në spitalin "Nasser". Ndërsa gazetarët dhe ekipet e shpëtimit nxituan në vendngjarje për të ndihmuar të plagosurit, një sulm i dytë goditi të njëjtin vend 15 minuta më vonë, duke rezultuar në viktima të shumta midis ndihmësve të parë dhe personelit të medias.
Midis gazetarëve të vrarë në sulm ishin gazetari i Reutersit, Hussam al-Masri; punonjësja e Associated Press, Mariam Abu Dagga; Mohammed Salam i Al Jazeera; fotoreporteri Moaz Abu Taha; dhe Ahmad Abu Aziz nga Quds Feed. Një tjetër gazetar i Reuters, Hatem Khaled, u plagos në sulm.
Videot nga vendi i ngjarjes, të transmetuara drejtpërdrejt nga AlGhad TV dhe të verifikuara më vonë nga agjencitë e lajmeve, treguan momentet që çuan në sulmin e dytë, me punonjës të mbrojtjes civile dhe gazetarë të dukshëm në vendngjarje, të ndjekura nga pamje të pasojave shkatërruese.
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) tha se të paktën 193 gazetarë palestinezë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit më 7 tetor 2023, një numër që tejkalon totalin global të vdekjeve të gazetarëve gjatë tre viteve të mëparshme.