LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Dy palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza
Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se ka arritur në 271 numri i njerëzve që kanë vdekur nga uria në Gaza që nga fillimi i sulmeve dhe bllokadës izraelite më 7 tetor 2023.
Dy palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza
Dy palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza / AA
21 Gusht 2025

Në Rripin e Gazës, ku po përjetohet uri për shkak të sulmeve dhe bllokadave izraelite, dy palestinezë të tjerë kanë vdekur nga uria në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vdekurve në 271.

Në një deklaratë nga Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza jepet informacion në lidhje me personat që kanë vdekur nga uria në rajon.

Deklarata vuri në dukje se uria e imponuar në Gaza, nën bllokadën dhe sulmet izraelite, vazhdon të marrë jetë njerëzish dhe se dy palestinezë të tjerë kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit.

Më tej në deklaratë thuhet se përfshirë 112 fëmijë ka arritur në 271 numri i njerëzve që kanë vdekur nga uria në Gaza që nga fillimi i sulmeve dhe bllokadës izraelite më 7 tetor 2023.

Gaza po vdes nga uria

Rripi i Gazës, nën sulmet izraelite dhe një rrethimi të rreptë që kufizon hyrjen e ndihmës humanitare, po përjeton katastrofë humanitare, me uri të përhapur dhe mungesë uji, ilaçesh, furnizimesh mjekësore dhe materialesh higjienike.

Të sugjeruara

Vdekjet nga uria, veçanërisht midis fëmijëve, po rriten në Rripin e Gazës. Qarqet lokale dhe ndërkombëtare thonë se Izraeli përdor "urinë dhe etjen si armë".

Ushtria izraelite, e cila ka shkatërruar 88 për qind të Gazës duke shkatërruar edhe infrastrukturën civile, shpesh synon palestinezët e zhvendosur me urdhër dëbimi në zonat ku ata janë strehuar.

Raportohet se numri i njerëzve të zhvendosur nga sulmet dhe urdhrat e deportimit izraelit në Gaza, e cila ka një popullsi prej afërsisht 2.3 milionë banorësh, ka arritur në 2 milionë dhe shumë njerëz janë zhvendosur disa herë.

Të privuar nga furnizimet bazë, palestinezët e zhvendosur përpiqen të mbijetojnë në tenda të improvizuara ose në shkolla të mbipopulluara ku furnizimet higjienike janë të pakta, sëmundjet infektive janë të përhapura.

Me sulme të përditshme ushtria izraelite bombardon tendat dhe strehimoret civile të personave të zhvendosur.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us