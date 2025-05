Në një kohë kur përpjekjet tradicionale të ndërmjetësimit shpesh ngecin, Türkiye thotë se dialogu, edhe në mjediset më të diskutueshme, mbetet një mjet i domosdoshëm për stabilitetin global.

Ky angazhim është demonstruar në Forumin e Diplomacisë së Antalyas (FDA), një mbledhje vjetore që, tashmë në vitin e katërt, është shfaqur si një arenë vendimtare për dialogun global. I organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Türkiyes, Forumi ofron një hapësirë ​​të rrallë ku kundërshtarët, aleatët dhe aktorët e mënjanuar mund të përfshihen në diskutime të nivelit të lartë.

Tema e këtij viti, "Rikthimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar", është një pasqyrim i kohës. Ndërsa ndarjet ndërkombëtare thellohen – qoftë përmes luftës apo përçarjeve ideologjike – imperativi për angazhim mbi izolimin nuk ka qenë kurrë më i qartë.

Me theksin e tij në dialogun mbi ndarjen, Forumi synon të rindërtojë besimin në diplomaci dhe të eksplorojë zgjidhje për disa nga çështjet më urgjente të botës, duke përforcuar rolin e Türkiyes si një ndërmjetës proaktiv në një botë gjithnjë e më të fragmentuar.

Veprimtaria do të bashkojë pjesëmarrës nga 148 vende, duke përfshirë 19 krerë shtetesh dhe qeverish, 52 ministra të jashtëm dhe shumë zyrtarë të tjerë të rangut të lartë. Ai do të mbahet në periudhën 11-13 prill në Antalya.

Forumet e kaluara kanë theksuar rëndësinë e tij:

2021: Në kulmin e tensioneve të pasluftës midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, Türkiye ftoi të dy vendet në ADF, duke hedhur bazat që ministri i jashtëm i Armenisë të marrë pjesë në

2022, që është sinjal i hershëm i ngrohjes së lidhjeve.

2022: Forumi priti takimin e parë të nivelit të lartë midis ministrave të jashtëm rus dhe ukrainas që nga shpërthimi i luftës, një pararendës i marrëveshjes eventuale të grurit që ndihmoi në shmangien e një krize globale ushqimore.

2024: ADF-ja forcoi partneritetin ekonomik dhe të sigurisë së Türkiyes me vendet afrikane, duke thelluar ndikimin e saj në kontinent. Në të njëjtin vit, ai siguroi gjithashtu një skenë të rrallë diplomatike për Venezuelën, Kubën dhe Iranin – kombe shpesh të përjashtuara nga diskursi global.

Duke ofruar një terren neutral për angazhim, ADF-ja ka përforcuar besueshmërinë diplomatike të Türkiyes.

Paqebërës pragmatik

E vendosur në udhëkryqin e Evropës, Azisë dhe Lindjes së Mesme, Türkiye shtrihet në një rajon të formuar vazhdimisht nga konflikti. Në vend që t'i nënshtrohet pasigurisë së rrethinës së saj, Ankaraja ka shfrytëzuar pozicionin e saj për të krijuar një rol si një aktor diplomatik. Ajo është shfaqur si një ndërmjetës vendimtar në konfliktet globale.

Ky rol u riafirmua më 30 janar, kur Organizata Kombëtare e Inteligjencës e Türkiyes (MIT), nën drejtimin e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, luajti një rol kryesor në sigurimin e lirimit të pengjeve tajlandeze të mbajtura nga Hamasi në Gaza më 30 janar.

Duke vepruar me kërkesën e qeverisë tajlandeze, Türkiye tregoi edhe një herë aftësinë e saj për të manovruar në skenarë me aksione dhe me tension të lartë. Kjo më tej tregon përkushtimin e saj ndaj diplomacisë humanitare dhe çimenton reputacionin e saj si një ndërmjetës i besuar në krizat ndërkombëtare.

Ndërsa përpjekjet diplomatike të Türkiyes kontribuojnë në zgjidhjen e menjëhershme të krizës, ato shërbejnë gjithashtu për një qëllim më të gjerë strategjik: pozicionimin e Türkiyes si një aktor i domosdoshëm në politikën globale.

Aty ku ndërhyrjet tradicionale të udhëhequra nga perëndimi kanë dështuar—qoftë për shkak të bagazheve politike ose mungesës së besimit vendas—Türkiye ka ndërhyrë me një model alternativ, një model i rrënjosur në angazhim dhe jo në detyrim.

Një shembull i këtij akti balancues erdhi me rolin e Türkiyes në Marrëveshjen e Korridorit të Grurit 2022 midis Rusisë dhe Ukrainës. E ndërmjetësuar në koordinim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, marrëveshja siguroi eksportin e vazhdueshëm të grurit ukrainas përmes Detit të Zi, duke shmangur një mungesë globale të ushqimit.

Në mënyrë të ngjashme, Türkiye zgjeroi përpjekjet e saj të ndërmjetësimit në Bririn e Afrikës, duke u futur kur u ngritën tensionet midis Etiopisë dhe Somalisë mbi marrëveshjen e Etiopisë me Somalilandin për hyrje në Detin e Kuq.

Duke iu përgjigjur kërkesave nga të dy kombet, Türkiye lëshoi ​​"Deklarata e Ankarasë", e cila kulmoi me një marrëveshje paqeje deri në fund të vitit 2024. Ky moment historik diplomatik shënon një epokë të re paqeje dhe bashkëpunimi midis dy vendeve, sepse gjithashtu hapi rrugën për një bashkëpunim më të ngushtë midis vendeve të mbushura më parë me tensione.

Nëpërmjet angazhimeve specifike, si krijimi i zonave të tregtisë së lirë dhe bashkëpunimi në projekte të përbashkëta energjetike, Türkiye arriti të shndërrojë një mjedis armiqësor në një mundësi bashkëpunimi.

Presidenti somalez Hassan Sheikh Mohamud dhe kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed shprehën mirënjohjen e tyre për ndërhyrjen diplomatike të Türkiyes dhe theksuan përkushtimin e tyre për stabilitetin rajonal.

Përtej sigurimit të stabilitetit rajonal, përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiyes rritin levën e saj gjeopolitike. Duke i mbajtur të hapura kanalet me palët në konflikt, Ankaraja siguron që zëri i saj të dëgjohet në diskutimet që do ta formësojnë balancën e ardhshme të pushtetit.