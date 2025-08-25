Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan të hënën dënoi ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit "Nasser", duke thënë se "qeveria e pamëshirshme e Benjamin Netanyahut vazhdon pa pushim sulmet e saj brutale për të shkatërruar gjithçka që i përket njerëzimit".
Komentet e presidentit Erdoğan pasuan një mbledhje të kabinetit që u mbajt në provincën lindore Bitlis.
Deklaratat e tij mbi sulmin izraelit erdhën pasi Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi vrasjen e 20 palestinezëve, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe gazetarë ndërsa disa të tjerë u plagosën në sulm.
Lidhur me projektin e korridorit Zangezur, Erdoğan tha se me zbatimin e projektit me të gjithë elementët e tij, bashkëpunimi ekonomik midis Turqisë, Azerbajxhanit dhe Armenisë do të fitojë dimension të ri.