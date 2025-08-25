TÜRKİYE
1 minuta leximi
Presidenti Erdoğan dënon ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit "Nasser" në Gaza
"Qeveria e pamëshirshme e Benjamin Netanyahut vazhdon pa pushim sulmet e saj brutale për të shkatërruar gjithçka që i përket njerëzimit", tha presidenti turk Erdoğan
Presidenti Erdoğan dënon ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit "Nasser" në Gaza
Presidenti Erdoğan dënon ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit "Nasser" në Gaza / AA
25 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan të hënën dënoi ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit "Nasser", duke thënë se "qeveria e pamëshirshme e Benjamin Netanyahut vazhdon pa pushim sulmet e saj brutale për të shkatërruar gjithçka që i përket njerëzimit".

Komentet e presidentit Erdoğan pasuan një mbledhje të kabinetit që u mbajt në provincën lindore Bitlis.

Të sugjeruara

Deklaratat e tij mbi sulmin izraelit erdhën pasi Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi vrasjen e 20 palestinezëve, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe gazetarë ndërsa disa të tjerë u plagosën në sulm.

Lidhur me projektin e korridorit Zangezur, Erdoğan tha se me zbatimin e projektit me të gjithë elementët e tij, bashkëpunimi ekonomik midis Turqisë, Azerbajxhanit dhe Armenisë do të fitojë dimension të ri.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us