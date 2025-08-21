Anëtarët e Koalicionit për Lirinë e Medias i bëri thirrje Izraelit të enjten të sigurojë hyrje të menjëhershme për gazetarët e pavarur të huaj në Gaza, duke përmendur përkeqësimin e situatës humanitare dhe shqetësimet në rritje për lirinë e shtypit.
Në një deklaratë të përbashkët, 26 vende, përfshirë Australinë, Gjermaninë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe disa shtete anëtare të BE-së, i kërkuan Izraelit ta “lejojë menjëherë hyrjen e medias së pavarur të huaj dhe të garantojë mbrojtjen e gazetarëve që punojnë në Gaza.”
Koalicioni theksoi se reporterët luajnë një rol të rëndësishëm në dokumentimin e kushteve të luftës.
“Qasja në zonat e konfliktit është jetike për ta kryer këtë rol në mënyrë efektive. Ne i kundërshtojmë të gjitha përpjekjet për ta kufizuar lirinë e shtypit dhe për ta bllokuar hyrjen e gazetarëve gjatë konflikteve.”
Grupi gjithashtu dënoi dhunën ndaj gazetarëve, duke theksuar “numrin jashtëzakonisht të lartë të viktimave, arrestimeve dhe ndalimeve” që nga fillimi i luftës.
“Shënjestrimi i qëllimshëm i gazetarëve është i papranueshëm,” thuhet në deklaratë, duke shtuar se e drejta humanitare ndërkombëtare mbron gazetarët civilë gjatë konflikteve të armatosura.
Koalicioni i bëri thirrje autoriteteve izraelite dhe “të gjitha palëve të tjera” të sigurojnë që gazetarët vendas dhe të huaj në Gaza, Izrael, Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor të punojnë lirshëm dhe të sigurt.
Ai kërkoi gjithashtu hetime mbi sulmet ndaj gazetarëve dhe përgjegjësi për autorët “në përputhje me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar.”
Përtej lirisë së shtypit, deklarata përsëriti thirrjet për një armëpushim të menjëhershëm, lirimin pa kushte të pengjeve të mbetura dhe qasje të pakufizuar humanitare në Gaza.
Gjithashtu u ripërsërit mbështetja për zgjidhjen me dy shtete për të siguruar “paqe dhe siguri afatgjatë.”
Izraeli ka vrarë pothuajse 62.200 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një rast për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.