Të paktën 20 palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës të martën, thonë burimet mjekësore.
Burime mjekësore i thanë Anadolo Agency se sulmet izraelite kishin në shënjestër shtëpitë e civilëve dhe çadrat ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur brenda enklavës.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 62.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tani përballet me urí masive.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij në enklavë.