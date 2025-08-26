BOTA
Të paktën 20 të vrarë nga sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës
Sipas mjekëve, ushtria izraelite godet shtëpi dhe çadra ku strehohen civilë të zhvendosur.
26 Gusht 2025

Të paktën 20 palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës të martën, thonë burimet mjekësore.

Burime mjekësore i thanë Anadolo Agency se sulmet izraelite kishin në shënjestër shtëpitë e civilëve dhe çadrat ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur brenda enklavës.

Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 62.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tani përballet me urí masive.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij në enklavë.


