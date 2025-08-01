Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për largimin e tarifës doganore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në mbledhjen e radhës të Qeverisë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, bëri të ditur se ekzekutivi ka marrë vendim për largimin e tarifës doganore ekzistuese prej 10 për qind, për mallrat që vijnë nga ShBA-ja.
“Tani e tutje të gjitha produktet që vijnë nga ShBA-ja, do të kenë tarifë 0 për qind kur të hyjnë në vendin tonë. Kosova i mirëpret produktet amerikane në tregun e saj dhe besojmë fuqishëm që kjo do të ndikojë në rritjen e këmbimit tregtar si dhe shtimin e investimeve”, ka thënë Kurti.
Ai ka thënë se ky është një hap që dëshmohen marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe tregohet përkushtimi dhe vendosmëria e Kosovës për marrëveshje për tregti të lirë me ShBA-në.
Vendimi i Qeverisë në detyrë të Kosovës vjen një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka prezantuar tarifat e reja ndaj 69 vendeve me të cilat bën tregti ShBA-ja, me arsyetimin se ato kanë qenë të padrejta ndaj ekonomisë amerikane.
Në vendimin e Uashingtonit zyrtar është thënë se mallrat e çdo vendi partner tregtar që nuk përfshihen në aneksin e urdhrit, do të jenë subjekt i taksës prej 10 për qind bazuar në urdhrin ekzekutiv të prillit.
Në atë urdhër, Kosova ishte goditur me tarifë reciproke prej 10 për qind, ashtu sikurse Shqipëria dhe Mali i Zi.
Ndërsa, me vendimin e ri për tarifat nga ShBA-ja, që do të zbatohet prej 7 gushtit 2025, vendet tjera të Ballkanit janë goditur me tarifa më të larta: Maqedonia e Veriut me 15 për qind, Bosnjë e Hercegovina me 30 për qind dhe Serbia me 35 për qind.