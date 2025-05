Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) siguroi mbështetje me pajisje serrash dhe makineri bujqësore në kuadër të projekteve të prodhimit të qëndrueshëm bujqësor në Maqedoninë e Veriut.

Pajisjet e serrave dhe makineritë bujqësore të siguruara nga TIKA për 140 familje në Maqedoninë e Veriut dhe për përdorim nga 1.000 bujq u dorëzuan në një ceremoni të mbajtur në rajonin e Vasilevës.

Në ceremoni morën pjesë ambasadori turk në Shkup, Fatih Ulusoy, kryetari i Komunës së Vasilevës, Sllave Andonov, deputetë dhe politikanë turq të Maqedonisë së Veriut, nënkryetari i TIKA-s, Mahmut Çevik, përfaqësues të organizatave të ndryshme nga Türkiye, përfaqësues të institucioneve lokale turke dhe të tjera, si dhe banorë vendas.

Në fjalën e tij të rastit, ambasadori Ulusoy tha se qëllimi i mbështetjes është që fermerët të kryejnë aktivitete të kultivimit të perimeve gjatë gjithë vitit, pavarësisht nga klima.

“Si Türkiye, ne gjithmonë kemi qenë në krah të vëllezërve tanë në këtë vend, ashtu siç kemi qenë në krah të Maqedonisë së Veriut që nga pavarësia e saj. Dua të falënderoj edhe një herë TIKA-n për këtë projekt që do të kontribuojë në ekonominë familjare dhe rrjedhimisht në ekonominë dhe zhvillimin rajonal, dhe ju uroj juve, bujqve, korrje produktive dhe të bollshme”, tha Ulusoy.

Ndërkaq, Çevik deklaroi gjithashtu se TIKA ka zbatuar 215 projekte në Ballkan në fushën e bujqësisë dhe theksoi se ky numër është 28 në Maqedoninë e Veriut, gjë që është e rëndësishme për sa i përket punësimit të grave dhe të rinjve.

Çevik, i cili falënderoi shtetin e Maqedonisë së Veriut për ofrimin e kësaj mundësie dhe deklaroi se TIKA ka vepruar në Maqedoninë e Veriut për gati 20 vjet, tha: “Brenda kësaj mundësie aktiviteti, ne sigurisht që kemi zbatuar shumë projekte në fusha të tjera. Ne kemi prekur jetën e 14 mijë njerëzve me afërsisht 28 projekte”.

Kryebashkiaku Andonov tha se “një numri të caktuar bujqish do t’u jepet ndihmë direkte, e cila do të mundësojë zhvillimin e prodhimit të kulturave të hershme hortikulturore, së bashku me subvencione nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, dhe kjo ndihmë direkte nga TIKA do t'i ndihmojë shumë fermerët në procesin e prodhimit”.

Tahsin Ibrahim, kryetar i Lidhjes së Organizatave Joqeveritare Turke të Maqedonisë (MATÜSİTEB), deklaroi se projekti nuk është vetëm një iniciativë zhvillimi, por edhe një manifestim i angazhimit që prek zemrat.

Muharem Hasip nga Gostivari dhe Helal Vejselovski nga Pllasnica, bujq që përfituan nga mbështetja, falënderuan TIKA-n dhe Türkiyen për ndihmën e tyre.

Nga mbështetja përfituan bujq nga komunat e Gostivarit, Tearcës, Pllasnicës, Negotinit, Radovishit, Konçës, Vasilevës, Strumicës dhe Bosilovës.