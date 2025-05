Filmi shqiptar nga Maqedonia e Veriut, “Krejt e thirrin Rexhën”, me regji të Ibër Dearit, ka arritur një sukses të rëndësishëm në kinematografinë evropiane duke u shpallur “Filmi më i Mirë” në Seksionin Meridiana për filmat e rajonit dhe Mesdheut, në Bif&st Film Festival në Bari të Italisë.



Filmi, i cili trajton temën e migracionit, dhe në të cilin protagonistë janë aktorët Afrim Muçaj dhe Adriana Matoshi, arriti të krijojë një lidhje të fortë emocionale me shikuesit, duke i ftuar ata të reflektojnë mbi ndikimin e migrimit në jetën e individëve dhe familjeve të tyre.



“E gjithë situata me migracionin, kam menduar se ishte një temë e cila na prekte më shumë ne, shqiptarët, apo vendet ballkanike. Por, në fakt, e kuptova që edhe Italia, si një shtet i integruar evropian, po përballet me këtë fenomen, duke na bërë të kuptojmë që tema e migracionit është një fenomen global, që prek njerëz nga kultura dhe vende të ndryshme. Kjo mbase ishte edhe arsyeja se pse audienca e përqafoi dhe e duartrokiti ‘Rexhën’”, thotë regjisori Ibër Deari.



Juria e fesitvalit e ka vlersuar filmin për “qasjen intelegjente, dhe skenarin e hollë dhe ironik që tregon me mjeshtëri një histori qëndrimi dhe shprese”.



“Kur e kemi shkuar skenarin me koskenaristin e filmit, Artin Selmanin, jemi munduar që sa më shumë ta pasqyrojmë realitetin e vendit, kulturës dhe njerëzve tonë. Vetë Rexha, roli kryesor i filmit, jemi ne pra. Ata që kemi vendosur të qëndrojmë në vend, e skenari trajton sfidat e atyre që ngelin këtu. Ku jemi ironik, ku jemi të lumtur, të dëshpëruar, por gjithmonë gjejmë shpresë brenda vetes, dhe jam i lumtur që pikërisht këto elemente, kanë qenë kyç për një vlerësim kaq të rëndësishëm për filmin”, shton regjisori Deari.

Pjesëmarrja e filmit “Krejt e thirrin Rexhën” në këtë festival, shënon një hap të rëndësishëm për kinematografinë shqiptare në rajon, duke e vendosur atë në një skenë prestigjioze ndërkombëtare.