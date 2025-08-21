Gjykata e Lartë e Pakistanit miratoi lirimin me kusht të ish-kryeministrit të burgosur të vendit, Imran Khan, në disa raste që lidhen me sulmet ndaj objekteve ushtarake në maj të vitit 2023, sipas një dokumenti gjyqësor dhe avokatit të tij.
Një trup gjykues prej tre anëtarësh i Gjykatës Supreme, i kryesuar nga Kryetari i Gjykatës së Lartë Yahya Afridi, miratoi apelin e Khan kundër një vendimi të Gjykatës së Lartë të Lahore, i cili hodhi poshtë kërkesën e tij për lirim me kusht në tetë raste që lidhen me dhunën e vitit 2023.
Gjykata urdhëroi lirimin e 72-vjeçarit Khan, nëse ai nuk është i dënuar në ndonjë rast tjetër.
Megjithatë, Khan do të mbetet në burg pasi është dënuar në një rast korrupsioni.
Lojtari i kriketit i kthyer në politikan po përballet me një sërë rastesh që variojnë nga korrupsioni te terrorizmi, të cilin ai e quan një "mashtrim".
Disa udhëheqës dhe ligjvënës nga partia e tij Pakistan Tehreek-e-Insaf, përfshirë udhëheqës të opozitës në të dy dhomat e parlamentit, janë dënuar së fundmi në raste të ngjashme.
Disa objekte ushtarake, përfshirë selinë e ushtrisë, e njohur zakonisht si Shtabi i Përgjithshëm, në qytetin garnizon të Rawalpindit, u sulmuan nga protestuesit pasi Khan u arrestua për një kohë të shkurtër në një rast korrupsioni në maj 2023.