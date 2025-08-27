TEKNOFEST, festivali më i madh në botë i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë, do t'ua prezantojë të rinjve fuqinë detare të Türkiyes dhe kompetencën e përparuar teknologjike në këtë fushë nën temën "Atdheu Blu".
Reflektimi i vizionit të Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë në det do të marrë një dimension të ri këtë vit me "TEKNOFEST Atdheu Blu", të organizuar si pjesë e "TEKNOFEST 2025".
Evente do t'i bashkojnë entuziastët e teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes me një fokus detar në Komandën e Kantierit Detar të Istanbulit, duke filluar nesër dhe duke vazhduar deri më 31 gusht.
Eventet, të cilat do të jenë të hapura për publikun më 30 dhe 31 gusht, do të jenë në dispozicion për ata që regjistrohen online.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, pritet të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe të mbajë një fjalim në ditën e parë.
Eventi, i cili do të përqendrohet në teknologjitë detare dhe nënujore, do të përfshijë Garën e Sistemeve Nënujore Pa Pilot, Garën e Raketave Nënujore dhe Garën e Mjeteve Detare Pa Pilot.
Përveç kësaj, në ekspozitë do të jenë anije të shquara të Marinës Turke, duke përfshirë TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya dhe TCG Hızırreis, zonat e realitetit virtual, shfaqjet speciale nga Komandat SAT dhe SAS, një "Tunel Kohor i Atdheut Blu" dhe ekspozita të ndryshme.