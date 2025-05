Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbërriti në Kiev të hënën për të demonstruar mbështetjen për Ukrainën në përvjetorin e tretë të luftës me Rusinë.

Ajo shoqërohej nga zyrtarë të tjerë evropianë që udhëtuan për në Kiev me tren. Delegacioni u mirëprit nga Andriy Yermak, shef i zyrës së Presidentit të Ukrainës dhe Ministri i Punëve të Jashtme Andriy Sybiha.

"Sot jemi në Kiev, sepse Ukraina është Evropa. Në këtë luftë për mbijetesë, nuk është vetëm fati i Ukrainës që është në rrezik. Është fati i Evropës," shkroi Von der Leyen në X.

Ajo do të takohet me Presidentin Volodymyr Zelensky dhe do të bashkëkryesojë takimin e Kolegjit të Komisionerëve dhe qeverisë ukrainase.

Në takim do të marrin pjesë 37 krerë shtetesh dhe qeverish, nga të cilët 13 do të marrin pjesë personalisht dhe 24 do të marrin pjesë virtualisht. Fokusi i bisedimeve do të jetë strategjia e Ukrainës dhe formate të ndryshme të garancive të sigurisë.

Kryeministri kanadez Justin Trudeau, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, presidenti lituanez Gitanas Nauseda, presidenti letonez Edgars Rinkevics dhe kryeministrja estoneze Kristen Michal kanë mbërritur tashmë në kryeqytetin ukrainas që nga mëngjesi i së hënës.