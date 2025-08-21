BOTA
1 minuta leximi
Zelenskyy përmend Türkiyen, Austrinë dhe Zvicrën si vende të mundshme për samit me Putinin
Presidenti i Ukrainës shprehet në favor të Türkiyes si vend potencial për bisedime ballë për ballë me homologun rus, duke theksuar se ajo është vend i NATO-s dhe “pjesë e Evropës”.
21 Gusht 2025

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, të enjten përmendi Türkiye, Austrinë dhe Zvicrën si vende të mundshme për një takim ballë për ballë me presidentin rus Vladimir Putin.

“Ne besojmë se është e drejtë, dhe evropianët e theksuan këtë, që takimi të mbahet në Evropën neutrale. Sepse ka një luftë në Ukrainë dhe në kontinentin evropian. Unë thashë se jemi dakord. Zvicra, Austria jemi dakord”, tha Zelenskyy gjatë një bisede me gazetarët të mërkurën, sipas agjencisë Interfax-Ukraine.

Zelenskyy foli gjithashtu për Türkiyen si vend potencial për bisedimet, duke theksuar se ajo është një vend i NATO-s dhe “pjesë e Evropës.”

Ai shtoi se një takim “pa kushte të veçanta është gjithashtu një veprim proaktiv nga pala ukrainase”, duke përjashtuar Moskën si vend të mundshëm dhe duke e përshkruar mundësinë e Budapestit si “jo të lehtë sot” për shkak të qëndrimit të Hungarisë ndaj luftës.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
