RAJONI
3 minuta leximi
Presidentja Osmani kundër masës së Kushtetueses për bllokimin e funksionimit të Kuvendit të Kosovës
Osmani tha se puna e Kuvendit nuk duhet të bllokohet për shkak të mungesës së një nënkryetari nga radhët e komuniteti serb, sepse sipas saj, prej këtij institucioni varet funksionimi i shtetit.
Presidentja Osmani kundër masës së Kushtetueses për bllokimin e funksionimit të Kuvendit të Kosovës
Presidentja Osmani kundër masës së Kushtetueses për bllokimin e funksionimit të Kuvendit të Kosovës / AA
9 Shtator 2025

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se ashtu sikurse kishte kërkuar Gjykata Kushtetuese nga institucionet në vend, Presidenca ka dorëzuar komentet lidhur me masën e ndërmarrë nga kjo gjykatë për pezullimin e punës së deputetëve deri më 30 shtator. 

Presidentja e Kosovës, në një konferencë për media të martën, tha se i është përgjigjur gjykatës lidhur me çështjet e ngritura nga partia Lista Serbe dhe ka argumentuar se funksionimi i institucioneve të Kosovës, në veçanti i Kuvendit, është qenësor pë ruajtjen e rendit kushtetues, por edhe shtetit sovran dhe funksional. 

Osmani tha se puna e Kuvendit nuk duhet të bllokohet për shkak të mungesës së një nënkryetari nga radhët e komuniteti serb, sepse sipas saj, prej këtij institucioni varet funksionimi i shtetit. 

“Ushtrimi i kësaj të drejte nëpërmjet të cilës po pretendohet të bllokohet Kuvendi i Kosovës dhe konstituimi i tij, cënon të drejtat e gjithë deputetëve të tjerë, duke ua mohuar atyre ushtrimin e funksionit të tyre në një Kuvend të konstituuar,  dhe po ashtu cenon të drejtat e gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim etnie. Për arsye se, qytetarët që nuk kanë Kuvend nuk mund ta ushtrojnë sovranitetin, bartës i të cilit është Kuvendi, nuk mund të miratohen në atë Kuvend marrëveshje që janë në dobi të tyre”, theksoi presidentja Osmani. 

Sipas saj, kur Kryesia e Kuvendit ka kuorum të mjaftueshëm dhe ka kryetar, dhe kur deputetët kanë kryer betimin dhe bllokohet funksionimi, në ato momente pamundësohet përfaqësimi legjitim i qytetarëve në institucionin më të lartë përfaqësues. 

“Qëndrimi ynë është që, përderisa Kryesia e Kuvendit ka kuorum, përderisa Kuvendi ka zgjedhur kryetar në përputhje të plotë me Kushtetutën, Kuvendi si institucion nuk duhet të bllokohet. Sepse, një bllokim i tillë si instrument edhe në të ardhmen, do të krijonte precedent të rrezikshëm për paralizimin total shtetëror”, theksoi Osmani. 

Osmani tha se nuk është hera e parë që Lista Serbe largohet nga Kuvendi. Ajo theksoi se nga viti 2022, Lista Serbe u largua nga Kuvendi, Policia dhe institucione tjera, por kjo nuk e ka bllokuar funksionimin as të Kuvendit as Policisë dhe institucioneve të tjera. 

Të sugjeruara

Presidentja e Kosovës nga Gjykata Kushtetuese kërkoi pavarësi, integritet dhe mbrojtjetë Kosovës nga rrezikimi i rendit kushtetues. 

Nëntë deputetët e Listës Serbe dhe deputeti goran, Adem Hoxha iu drejtuan Kushtetueses me kërkesë më 30 gusht, lidhur me votimin për nënkryetarin serb në Kuvendin e Kosovës, pikë e cila bllokoi procesin e konstituimit. 

Gjykata theksoi se pa u vlerësuar dyshimet e ngritura nga Lista Serbe për shkelje kushtetuese në seancat e 26 dhe 28 gushtit "është e domosdoshme që të ndalohen të gjitha veprimet e mëtejme drejt zgjedhjes së Qeverisë dhe vazhdimit të punës së Kuvendit". 

Ajo shtoi se masën e vendosi “në mënyrë që të mos cenohet rendi juridik dhe demokratik në Republikën e Kosovës”. 

Ankesa e Listës Serbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, erdhi pasi në Kuvend u hodhën ndaras propozimet për nënkryetarë nga radhët e komuniteteve jo shumicë joserb dhe serb. 

Deputetët i dhanë mbështetje me votat e mjaftueshme nënkryetares joserbe Emilja Rexhepi, por, më pas as propozimi i Listës Serbe dhe as deputeti serb që nuk është pjesë e kësaj partie, Nenad Rashiq, nuk morën votat e mjaftueshme që të emëroheshin në pozitën e nënkryetarit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us