Në seancën e sotme të jashtëzakonshme të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, pas ngjarjes tragjike në Koçan, ku 59 të rinj humbën jetën në një fatkeqësi gjatë zjarrit në një diskotekë, ndërsa mbi 100 persona u shtruan në spital dhe po marrin kujdes mjekësor, Qeveria vendosi të shpallë 7 ditë zie në të gjithë vendin.

Qeveria njoftoi se në këto ditë Ministria e Jashtme do të hapë librin e ngushëllimeve brenda ministrisë për fatkeqesinë e madhe.

Paralelisht, institucionet relevante do t’i inspektojnë të gjitha klubet e ngjashme në mbarë vendin.

“Gjithashtu, në seancën e Qeverisë u mor vendim me të cilin u obligua Inspektorati Shtetëror i Tregut që në tri ditët e ardhshme në territorin e Republikës së Maqedonisë të kryejë inspektim të jashtëzakonshëm në objektet e hotelerisë (kabare, klub nate dhe diskotekë) dhe menjëherë ta njoftojë Qeverinë për konstatimet e inspektimit, në mënyrë që të përcaktohet gjendja faktike se a punojnë ata sipas standardeve, a i plotësojnë kushtet e parashikuara me ligjet dhe aktet juridike të vendit”, thuhet në kumtesën e Qeverisë.

Njëkohësisht, Qeveria informon opinionin se në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucionet e tjera përgjegjëse për zbardhjen e plotë të rastit, po mblidhen provat materiale dhe se të gjithë të përfshirët në këtë ngjarje tragjike dhe që me vetëdije kanë kontribuar në rrezikimin e jetëve njerëzore do të sillen para organeve të drejtësisë dhe do të mbajnë përgjegjësi.

Ata premtojnë se “asnjë informacion nuk do të fshihet nga sytë e publikut”.

Qeveria ka miratuar gjithashtu një vendim për aktivizimin e mekanizmit për kërkimin e ndihmës ndërkombëtare.