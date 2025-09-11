LINDJA E MESME
Më 9 shtator, ushtria izraelite kreu një sulm me avionë luftarakë ndaj ndërtesës ku ndodhej ekipi negociator i Hamasit në Doha.
Katari njoftoi se do të mbahet një Samit i Jashtëzakonshëm i Përbashkët Arabo-Islam për ta diskutuar sulmin e Izraelit ndaj kryeqytetit, Doha.

Sipas lajmit të televizionit Al Jazeera, Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit njoftoi se do të organizojë një takim përgatitor të Ministrave të Jashtëm për Samitin e Jashtëzakonshëm të Përbashkët Arabo-Islamik dhe se më pas më 14-15 shtator në kryeqytetin Doha do të mbahet Samit i Jashtëzakonshëm i Përbashkët Arabo-Islam për të diskutuar sulmin e Izraelit ndaj Dohas.

Më 9 shtator, ushtria izraelite kreu një sulm me avionë luftarakë ndaj ndërtesës ku ndodhej ekipi negociator i Hamasit në Doha.

Hamasi konfirmoi se udhëheqësit e lartë shpëtuan nga atentati i Izraelit, por në sulm humbën jetën djali i anëtarit të Byrosë Politike, Khalil al-Hayya, katër pjesëtarë të tjerë të Hamasit dhe një polic i Katarit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
