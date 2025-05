Putin pajtohet për armëpushim në Ukrainë nëse eliminohen "shkaqet fillestare"

Presidenti i Rusisë tha se një propozim armëpushimi do të pranohej nga pala ruse vetëm nëse do të “çonte në paqe afatgjatë dhe do t'i eliminonte shkaqet fillestare të kësaj krize”.