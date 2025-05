Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius ka bërë të ditur se disa partnerë të NATO-s kanë formuar koalicion për të mbështetur Ukrainën në aftësitë e "luftës elektromagnetike".

Duke folur me gazetarët në Bruksel para një takimi të Grupit të Kontaktit të Mbrojtjes së Ukrainës, Pistorius njoftoi se Gjermania dhe aleatët e saj do ta rrisin mbështetjen e tyre për Ukrainën në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme ruse.

"Siç e dini, ne po e ndihmojmë Ukrainën të zhvillojë aftësitë ushtarake jo vetëm për të tashmen, por edhe për periudhën e pasluftës", tha Pistorius.

Shefi i mbrojtjes gjermane theksoi se aleatët dhe partnerët tashmë kanë formuar tetë koalicione aftësish, përjashtuar këtë të fundit, për ta mbështetur Ukrainën në fusha të ndryshme, përfshirë në artileri, automjete të blinduara dhe mbrojtje nga raketat.

"Gjermania tani ka formuar një koalicion të nëntë, me dhjetë partnerë të bashkuar deri më tani. Ky koalicion fokusohet në luftën elektromagnetike, një fushë gjithnjë e më e rëndësishme që përfshin sigurimin e komunikimeve tona, përçimin e zbulimit, ndërprerjen e komunikimeve të armikut dhe mbrojtjen kundër dronëve", tha Pistorius.

Përfaqësues nga rreth 40 vende, kryesisht aleatë të NATO-s, sot janë mbledhur në selinë e aleancës për takimin e 27-të të Grupit të Kontaktit të Mbrojtjes së Ukrainës.

Takimi po bashkëkryesohet nga Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania për herë të parë që kur administrata amerikane kaloi udhëheqjen e këtij formati te aleatët evropianë.

Pistorius tha se sekretari i Mbrojtjes së ShBA-së, Pete Hegseth do t'i bashkohet takimit përmes video-konferencës, ndërsa një delegacion i veçantë i ShBA-së do të marrë pjesë me prani fizike.