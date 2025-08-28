LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Hamasi: Deklarata e KS-OKB-së për Gazën tregon konsensusin ndërkombëtar kundër gjenocidit
Hamasi ​​mirëpret deklaratën e anëtarëve të KS-OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte në Rripin e Gazës.
Hamasi: Deklarata e KS-OKB-së për Gazën tregon konsensusin ndërkombëtar kundër gjenocidit
Hamasi: Deklarata e KS-OKB-së për Gazën tregon konsensusin ndërkombëtar kundër gjenocidit / AA
28 Gusht 2025

Hamasi tha se me përjashtim të SHBA-së, thirrja nga shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB), për armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte në Gaza tregon ekzistencën e "konsensusit të gjerë ndërkombëtar kundër gjenocidit".

Uria në Gaza u diskutua në një seancë të mbajtur në New York, ku morën pjesë 15 anëtarë të KS-OKB-së. Në deklaratën e lëshuar pas seancës por që nuk u nënshkrua nga SHBA-ja, bëhet thirrje për t'i dhënë fund menjëherë urisë në Rripin e Gazës dhe u kërkua që Izraeli të ndërpresë luftimet.

Hamasi tha se "mirëpret deklaratën e anëtarëve të KS-OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte në Gaza dhe riafirmon se përdorimi i urisë si armë është i ndaluar sipas ligjit ndërkombëtar".

Vihet në dukje se deklarata e KS-OKB-së hedh dritë mbi tragjedinë humanitare në Gaza të shkaktuar nga dora e Izraelit "fashist" dhe rrezikun që përhapja e urisë do të paraqesë për jetën e fëmijëve dhe njerëzve të pafajshëm.

Kjo deklaratë, e përshkruar si një "hap progresiv", thuhet se pasqyron "konsensusin e gjerë ndërkombëtar që dënon gjenocidin dhe politikën e urisë të imponuar ndaj 2 milionë njerëzve nën rrethim në Gaza".

Të sugjeruara

Në deklaratë thuhet se duke penguar miratimin e rezolutave detyruese, SHBA-ja është bërë bashkëpunëtore me Izraelin në urinë dhe masakrat që po i shkaktohen popullit palestinez.

Dje, 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me përjashtim të SHBA-së, kërkuan që t'i jepet fund menjëherë urisë në Gaza, që Izraeli të ndalojë luftë dhe të heqë dorë nga vendimit për të zgjeruar operacionet ushtarake.

Uria në Gaza është shpallur "krizë e shkaktuar nga njeriu", por SHBA-ja ishte e vetmja anëtare në Këshill që refuzoi ta pranonte këtë.


BURIMI:AA
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us