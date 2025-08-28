Hamasi tha se me përjashtim të SHBA-së, thirrja nga shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB), për armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte në Gaza tregon ekzistencën e "konsensusit të gjerë ndërkombëtar kundër gjenocidit".
Uria në Gaza u diskutua në një seancë të mbajtur në New York, ku morën pjesë 15 anëtarë të KS-OKB-së. Në deklaratën e lëshuar pas seancës por që nuk u nënshkrua nga SHBA-ja, bëhet thirrje për t'i dhënë fund menjëherë urisë në Rripin e Gazës dhe u kërkua që Izraeli të ndërpresë luftimet.
Hamasi tha se "mirëpret deklaratën e anëtarëve të KS-OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte në Gaza dhe riafirmon se përdorimi i urisë si armë është i ndaluar sipas ligjit ndërkombëtar".
Vihet në dukje se deklarata e KS-OKB-së hedh dritë mbi tragjedinë humanitare në Gaza të shkaktuar nga dora e Izraelit "fashist" dhe rrezikun që përhapja e urisë do të paraqesë për jetën e fëmijëve dhe njerëzve të pafajshëm.
Kjo deklaratë, e përshkruar si një "hap progresiv", thuhet se pasqyron "konsensusin e gjerë ndërkombëtar që dënon gjenocidin dhe politikën e urisë të imponuar ndaj 2 milionë njerëzve nën rrethim në Gaza".
Në deklaratë thuhet se duke penguar miratimin e rezolutave detyruese, SHBA-ja është bërë bashkëpunëtore me Izraelin në urinë dhe masakrat që po i shkaktohen popullit palestinez.
Dje, 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me përjashtim të SHBA-së, kërkuan që t'i jepet fund menjëherë urisë në Gaza, që Izraeli të ndalojë luftë dhe të heqë dorë nga vendimit për të zgjeruar operacionet ushtarake.
Uria në Gaza është shpallur "krizë e shkaktuar nga njeriu", por SHBA-ja ishte e vetmja anëtare në Këshill që refuzoi ta pranonte këtë.