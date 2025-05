Presidenti i ShBA-së Donald Trump i përshkroi tarifat si "ilaç" për trajtimin e deficitit tregtar të vendit me shumë vende.

"Unë nuk dua që asgjë të bjerë, por ndonjëherë duhet të marrësh ilaçe për të rregulluar diçka," u tha Trump gazetarëve të dielën ndërsa po fluturonte me Air Force One nga Florida në Uashington, DC, duke thënë se ai nuk po përpiqej qëllimisht të krijonte një shitje tregu me politikat e tij.

"Çfarë do të ndodhë me tregun? Nuk mund t'ju them. Por mund t'ju them se vendi ynë është bërë shumë më i fortë dhe përfundimisht do të jetë një vend si askush tjetër. Do të jetë vendi më dominues ekonomikisht në botë," tha ai, duke mbrojtur vendimin e tij për tarifat.

"Ne jemi trajtuar aq keq nga vendet e tjera sepse kishim një udhëheqje budallaqe që e lejoi këtë të ndodhte. Ata na morën bizneset, na morën paratë, na morën punët, i zhvendosën në Meksikë, e zhvendosën në Kanada, e zhvendosën shumë në Kinë dhe nuk është e qëndrueshme," tha ai, duke iu referuar ish-administratës së udhëhequr nga presidenti Joe Biden.

"Por unë dua të zgjidh problemin e deficitit që kemi me Kinën, me BE-në dhe vendet e tjera," tha Trump.

Duke vënë në dukje se ai kishte folur tashmë me liderët gjatë fundjavës, Trump tha se kishte shprehur vendosmërinë e tij për të vendosur tarifa gjatë bisedimeve.

"Unë fola me shumë liderë - evropianë, aziatikë nga e gjithë bota. Ata po vdesin për të bërë një marrëveshje. Por unë thashë se ne nuk do të kemi deficite me vendin tuaj. Ne nuk do ta bëjmë këtë sepse, për mua, një deficit është një humbje," tha ai.

Në një postim në platformën e tij "Truth Social" të dielën, Trump shkroi gjithashtu: "Ne kemi deficite masive financiare me Kinën, Bashkimin Evropian dhe shumë të tjerë. Mënyra e vetme që mund të kurohet ky problem është me tarifat, të cilat tani po sjellin dhjetëra miliarda dollarë në ShBA. Ato tashmë janë në fuqi dhe një gjë e bukur për t'u parë."

"Sficiti me këto vende është rritur gjatë "Presidencës" së Joe Bidenit të përgjumur. Ne do ta kthejmë atë dhe do ta kthejmë shpejt. Një ditë njerëzit do të kuptojnë se tarifat, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë një gjë shumë e bukur!"