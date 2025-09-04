Të paktën 18 palestinezë u vranë të enjten herët në bombardime dhe të shtëna me armë zjarri izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Midis viktimave ishin tre palestinezë që prisnin ndihmë, të cilët u shënjestruan nga forcat izraelite në jug të Khan Younis.
Në Gazën qendrore, shtatë anëtarë të familjes Abu al-Aish u vranë kur sulmet izraelite goditën tendën e tyre në kampin e refugjatëve Nuseirat.
Në qytetin e Gazës, avionët luftarakë izraelitë bombarduan një shtëpi familjare në lagjen al-Sabra, duke vrarë tre palestinezë dhe duke plagosur të tjerë.
Katër palestinezë, përfshirë tre fëmijë, u vranë kur forcat izraelite goditën një tendë që strehonte familje të zhvendosura në lagjen Tel al-Hawa në Gazën jugperëndimore.
Në Deir al-Balah, një palestinez u qëllua për vdekje dhe të tjerë u plagosën nga forcat izraelite në juglindje të qytetit.
Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Kryeministrin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.