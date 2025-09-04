LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Izraeli vret 18 palestinezë të tjerë në të gjithë Rripin e Gazës
Viktimat përfshijnë kërkues ndihmash, fëmijë dhe familje të zhvendosura, thonë burimet mjekësore
Izraeli vret 18 palestinezë të tjerë në të gjithë Rripin e Gazës
Izraeli vret 18 palestinezë të tjerë në të gjithë Rripin e Gazës / AA
4 Shtator 2025

Të paktën 18 palestinezë u vranë të enjten herët në bombardime dhe të shtëna me armë zjarri izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.

Midis viktimave ishin tre palestinezë që prisnin ndihmë, të cilët u shënjestruan nga forcat izraelite në jug të Khan Younis.

Në Gazën qendrore, shtatë anëtarë të familjes Abu al-Aish u vranë kur sulmet izraelite goditën tendën e tyre në kampin e refugjatëve Nuseirat.

Në qytetin e Gazës, avionët luftarakë izraelitë bombarduan një shtëpi familjare në lagjen al-Sabra, duke vrarë tre palestinezë dhe duke plagosur të tjerë.

Katër palestinezë, përfshirë tre fëmijë, u vranë kur forcat izraelite goditën një tendë që strehonte familje të zhvendosura në lagjen Tel al-Hawa në Gazën jugperëndimore.

Të sugjeruara

Në Deir al-Balah, një palestinez u qëllua për vdekje dhe të tjerë u plagosën nga forcat izraelite në juglindje të qytetit.

Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për Kryeministrin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us