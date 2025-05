Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan uron popujt e Evropës me rastin e 9 Majit, Ditës së Evropës.

Sipas një deklarate në rrjetet sociale të Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Türkiyes, Presidenti Erdoğan, në mesazhin e tij të urimit, deklaroi se Dita e Evropës është një simbol i procesit të integrimit politik dhe ekonomik të Evropës, i cili filloi me Deklaratën e Schumanit në vitin 1950.

Duke theksuar se BE-ja, mishërimi i integrimit evropian, është përballur me sfida shumëdimensionale globale dhe rajonale në vitet e fundit, Erdoğan tha: "E ardhmja e arkitekturës së sigurisë evropiane po diskutohet; heshtja ndaj masakrave në Gaza për 19 muaj dhe dështimi për të zhvilluar një politikë efektive për të ndaluar sulmet e Izraelit çojnë në vënien në pikëpyetje të vlerave të Unionit."

Duke nënvizuar se BE-së sot i duhet një perspektivë vizionare dhe e guximshme, Erdoğan tha: "Në këto kohë të vështira, një Bashkim Evropian gjithëpërfshirës dhe integrues që nuk është rob i interesave të anëtarëve të tij individualë, por përqendrohet në interesat e përbashkëta të kontinentit, është në interes të të gjithëve. Vendi ynë, i cili është kandidat për anëtarësim në BE pavarësisht të gjitha pengesave me të cilat përballet, është gjithashtu një garanci për mbijetesën e Unionit me politikat e tij humanitare, paqësore dhe konstruktive dhe zgjidhjet e drejta në kriza dhe konflikte."

"Në fakt, zhvillimet e fundit transatlantike dhe globale, të cilat kanë prekur gjithë botën dhe kanë shkaktuar rishikimin e politikave tradicionale, kanë demonstruar edhe një herë rëndësinë e marrëdhënieve Türkiye-BE”, tha ai.

"Pavarësisht qëndrimit të padrejtë të disa individëve dhe grupeve që pretendojnë se përfaqësojnë institucionet e Bashkimit Evropian kundër vendit tonë herë pas here”, Erdoğan tha se ai ende beson se BE-ja "do të tregojë maturinë për të vepruar me një perspektivë afatgjatë dhe strategjike mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë në periudhën e ardhshme. Me këtë rast, i uroj popullit evropian, veçanërisht qytetarëve të mi, Ditën e Evropës."