LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Izraeli vazhdon të vras fëmijë në Gazën qendrore
Një familje në Gazën qendrore shihet duke mbajtur zi për humbjen e fëmijës së tyre pasi sulmet izraelite goditën Deir al-Balah ndërsa trupat e viktimave u sollën në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa.
12 orë më parë

Familjet palestineze në Rripin e Gazës vazhdojnë të humbasin të dashurit dhe të afërmit më të ngushtë në sulmet e vazhdueshme të Izraelit. 

Një familje në Gazën qendrore shihet duke mbajtur zi për humbjen e fëmijës së tyre pasi sulmet izraelite goditën Deir al-Balah ndërsa trupat e viktimave u sollën në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa.

Sulmi vjen mes bombardimeve të vazhdueshme izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, të cilat kanë lënë mijëra të vdekur dhe të plagosur që nga tetori. Të paktën 61.499 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, tha Ministria e Shëndetësisë.

Një deklaratë e ministrisë tha se 69 trupa, përfshirë një të nxjerrë nga rrënojat, u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 362 persona u plagosën, duke e çuar numrin total të të plagosurve në 153.575 që nga fillimi i luftës.

"Shumë viktima janë ende të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë", shtoi ajo.

Raportohet se 5 persona, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës. Kjo e çon numrin total të të vdekurve nga uria në 222, përfshirë 101 fëmijë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
