RAJONI
2 minuta leximi
Shqipëria e Maqedonia e Veriut në solidaritet me Poloninë pas hyrjes së dronëve rusë në vend
Dy shtetet e rajonit kanë reaguar në lidhje me shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë me hyrjen e dronëve rusë në vend gjatë sulmit të furishëm ndaj Ukrainës mbrëmjen e djeshme.
Shqipëria e Maqedonia e Veriut në solidaritet me Poloninë pas hyrjes së dronëve rusë në vend / Reuters
10 Shtator 2025

Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria shprehën të mërkurën solidaritet me Poloninë pasi dronët rusë hynë në hapësirën e saj ajrore. 

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë në një postim në rrjetet sociale ka shkruar se janë thellësisht të shqetësuar nga "shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë nga dronët rusë gjatë sulmit masiv të mbrëmshëm ndaj Ukrainës".

"Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me aleatin tonë Poloninë dhe me NATO-n. Përshkallëzime të tilla të rrezikshme kërcënojnë sigurinë evropiane dhe nuk do të pengojnë unitetin tonë", theksohet nga ministria.

Maqedonia e Veriut po ashtu shprehu solidaritet me Poloninë.

"Maqedonia e Veriut qëndron në solidaritet të plotë me aleatin tonë, Poloninë, dhe me të gjithë aleatët e NATO-s", shkroi ministri i Jashtëm maqedonas Timço Mucunski.

"Shkeljet e pamatura të hapësirës ajrore të NATO-s nga Rusia janë të papranueshme dhe përfaqësojnë kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve tanë dhe infrastrukturën kritike", deklaroi ministri.

Të sugjeruara

Zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart njoftoi në X se dronë të shumtë në numër hynë në hapësirën ajrore të Polonisë gjatë natës.

Ajo deklaroi se sistemet e mbrojtjes ajrore polake dhe të NATO-s reaguan së bashku dhe se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, është në kontakt me udhëheqjen polake dhe po zhvillon konsultime të ngushta.

Ndërkohë, mësohet se çështja do të diskutohet në takimin javor në selinë e Këshillit të NATO-s në Bruksel.

Në një deklaratë nga Polonia lidhur me çështjen thuhet se dronët në fjalë shkelën hapësirën ajrore gjatë sulmeve që Rusia kreu ndaj objektivave në Ukrainë.


BURIMI:TRT Balkan, TRT Balkan dhe Agjencitë
