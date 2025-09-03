LUFTA NË GAZA
Izraeli shkatërron minaren e xhamisë në Bregun Perëndimor
Forcat izraelite pretenduan se minarja që ishte ende në ndërtimin e sipër ishte e paautorizuar.
3 Shtator 2025

Forcat izraelite shkatërruan minaren e një xhamie në Khalil të Bregut Perëndimor të pushtuar. 

Forcat izraelite pretenduan se minarja që ishte ende në ndërtimin e sipër ishte e paautorizuar.

Autoritet izraelite shpesh shkatërrojnë ndërtesat dhe strukturat e tjera palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor, duke pretenduar se janë pa leje.

Grupet e të drejtave të njeriut thonë se është pothuajse e pamundur që palestinezët të marrin leje të tilla në Zonën C, e cila është nën kontrollin e plotë të Izraelit.

Bregu Perëndimor u nda në Zonat A, B dhe C sipas Marrëveshjes së Oslos II të vitit 1995, me Zonën C që përfshin rreth 61 për qind të territorit.

Që kur Izraeli nisi sulmin e tij në Gaza më 7 tetor 2023, arrestimet, bastisjet dhe sulmet kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsit Lindor janë rritur.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
