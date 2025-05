Pas disa ditësh reshjesh të dendura dhe përmbytjesh që goditën disa pjesë të Bosnjë e Hercegovinës, situata gradualisht po stabilizohet dhe nivelet e ujit të lumenjve janë në rënie.

Sipas matjeve të fundit, niveli i ujit të lumit Sana në veriperëndim të BeH-së këtë mëngjes ishte 316 cm, që është një rënie e ndjeshme krahasuar me 365 cm të djeshëm. Tërheqja e ujit vërehet edhe në degët e lumit Sana, ndërsa në disa vendbanime ka ende probleme të vogla me ujërat nëntokësore, të cilat po tërhiqen gjithashtu.

Gjatë mbrëmjes, anëtarët e klubit të zhytjes "Vir" evakuuan me sukses një të sëmurë nga Jelasinovac, fshati Dobrijeviq në Sanski Most. Pas evakuimit, pacienti është transportuar në Prijedor për kujdes të mëtejshëm mjekësor, sipas faqes në Facebook të komunës Sanski Most.

Situata në zonat Sanski Most dhe Prijedor është duke u qetësuar, ndërsa shërbimet kompetente po vazhdojnë aktivitetet për riparimin e pasojave të përmbytjeve.