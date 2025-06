Britania ka sanksionuar dy ministra të kabinetit izraelit të ekstremit të djathtë për komentet e tyre mbi Gazën, thanë raportet e medias të martën.

Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir dhe Ministri i Financave Bezalel Smotrich do të përballen me një ndalim udhëtimi dhe do t'u ngrihen asetet si pjesë e masave të shpallura nga Sekretari i Jashtëm Britanik David Lammy.

Të dy "nxitën dhunë ekstremiste dhe abuzime serioze të të drejtave të njeriut palestinez", tha Lammy, siç raportohet nga BBC.

Sipas raportit, duke iu përgjigjur sanksioneve, Izraeli tha se është "e papranueshme që përfaqësuesit e zgjedhur dhe anëtarët e qeverisë i nënshtrohen këtyre lloj masash".