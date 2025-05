Presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, ka bërë një deklaratë të fuqishme kundër planeve për ripërcaktimin e kufijve në rajon, duke theksuar se Türkiye nuk do të lejojë përsëritjen e lojërave të një shekulli më parë.

“Si pasardhës të Sultan Alparslanit dhe Salahudin Ejubit, do të qëndrojmë krah për krah, me zemër e shpirt të bashkuar, dhe me lejen e Zotit nuk do të lejojmë që sionistët të kryejnë operacione të reja në rajonin tonë,” ka shkruar Erdoğan në platformën X.

Ai paralajmëroi se rajoni dhe bota po kalojnë një periudhë të ristrukturimit historik dhe Türkiye duhet të veprojë me kujdes.

“Ndërsa rrjeti i gjenocidit shpall hapur synimet për të ndarë rajonin tonë me harta të reja, edhe ne duhet të përcaktojmë politikat tona në përputhje me këtë realitet,” tha ai.

Presidenti turk theksoi se qëllimi i Türkiye-s është të krijojë një klimë të qëndrueshme sigurie, ku asnjë qytetar dhe asnjë pjesëtar i forcave të sigurisë të mos pësojë qoftë edhe një plagë të vetme.

“Synimi ynë është ta bëjmë Shekullin e Türkiye-s një epokë të paqes, vëllazërisë dhe solidaritetit në rajonin tonë,” përfundoi Erdoğan.