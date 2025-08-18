Qeveria australiane ka anuluar vizën e një politikani izraelit të ekstremit të djathtë, Simcha Rothman, i cili mbështeti planet për të larguar palestinezët nga Gaza dhe i quajti fëmijët palestinezë "armiq" të Izraelit, raportoi ABC News të hënën.
Rothman, pjesë e koalicionit qeverisës të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, është kryetar i Komitetit të Kushtetutës, Ligjit dhe Drejtësisë.
Ministri i Punëve të Brendshme Tony Burke anuloi vizën e tij, duke e ndaluar atë të hyjë në vend për tre vjet.
Rothman, një anëtar i Knessetit për partinë e ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, ishte planifikuar të fliste në një "turne solidariteti" të Shoqatës Australiane Hebraike në Sydney të enjten e ardhshme.
"Qeveria jonë mban një qëndrim të ashpër ndaj njerëzve që kërkojnë të vijnë në vendin tonë dhe të përhapin përçarje", tha Burke në një deklaratë.
"Nëse po vini në Australi për të përhapur një mesazh urrejtjeje dhe përçarjeje, ne nuk ju duam këtu", shtoi ai.
"Nën qeverinë tonë, Australia do të jetë një vend ku të gjithë mund të jenë të sigurt dhe të ndihen të sigurt."
Australia pritet të njohë shtetin e pavarur të Palestinës muajin e ardhshëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.