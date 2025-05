Dinamika globale dhe rajonale po zhvendoset në favor të Türkiyes, veçanërisht në bashkëpunimin në mbrojtje, tha të enjten këshilltari kryesor për politikën e jashtme dhe sigurinë i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan.

Duke folur drejtpërdrejt në transmetuesin lokal të lajmeve CNN Turk, Akif Cagatay Kiliç tha se shumë kompani ndërkombëtare dhe vendimmarrës që kanë shmangur më parë bashkëpunimin me industrinë e mbrojtjes së Türkiyes tani po kërkojnë në mënyrë aktive partneritete.

“Shumë institucione, vendimmarrës dhe kompani që dikur thoshin: “Le të punojmë me të tjerët në vend të Türkiyes”, tani po pyesin: “Si mund të bëjmë partneritet me Türkiyen? “Si mund të bashkëpunojmë me industrinë turke?”, tha Kiliç.

Për zhvillimet e fundit në marrëdhëniet ShBA-BE, ai vuri në dukje se administrata e re në Uashington po eksploron qasje të ndryshme dhe pranoi sfidat e brendshme brenda BE-së, duke përmendur Brexit-in si një shembull përçarjeje.

Ai vlerësoi gjithashtu procesin e anëtarësimit të Türkiyes në BE, duke theksuar se blloku nuk mund të garantojë sigurinë e tij pa Türkiyen.

“Ne jemi një nga shtyllat themelore të sigurisë evropiane. Është e vështirë të imagjinohet siguria evropiane pa Türkiyen. Ky nuk është një negocim. “Ky është realiteti”, tha ai, duke nënvizuar deklaratat e fundit të Presidentit Erdogan që përforcojnë këtë pozicion.

Kiliç vuri në dukje gjithashtu një ndryshim në qëndrimin e BE-së, duke vënë në dukje se që nga viti 2019, blloku ka mbajtur de facto një ngrirje të negociatave, por kohët e fundit ka hequr disa kufizime.

Pas formimit të qeverisë së re të Türkiyes në vitin 2023, trafiku diplomatik me BE-në është intensifikuar dhe bisedimet e reja tregtare dhe bashkëpunimi janë në horizont, tha ai.

Duke adresuar theksin e BE-së mbi vlerat demokratike, këshilltari i sigurisë kritikoi standardet e dyfishta të aplikuara në politikën globale.

“Ne jemi një shtet i sunduar nga ligji dhe një anëtar themelues i Këshillit të Evropës. "Megjithatë, ne kundërshtojmë standardet e dyfishta," tha ai, duke iu referuar luftës Rusi-Ukrainë dhe përgjigjeve ndërkombëtare ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza si shembuj të reagimeve të paqëndrueshme perëndimore.

Për bashkëpunimin në mbrojtje, ai konfirmoi se Türkiye është përfshirë në negociatat e BE-së për mbrojtjen raketore dhe sistemin e mbrojtjes.

Ai theksoi se ndërsa disa vende perëndimore kanë hezituar të angazhohen me Türkiyen në projektet e mbrojtjes në të kaluarën, industria e mbrojtjes e vendit është bërë një kontribues kryesor, madje duke mbështetur në mënyrë indirekte produktet ushtarake të prodhuara nga ShBA-ja të dërguara në Ukrainë.

"Vlera strategjike e Türkiyes tani njihet gjerësisht, veçanërisht në vitin e fundit," tha ai, duke shtuar se industria turke e mbrojtjes është bërë më selektive në partneritetet e saj.