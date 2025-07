Përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikën e jashtme, Kaja Kallas, paralajmëroi të martën se nëse situata në Gaza vazhdon të mos përmirësohet, kjo do të thotë se nuk janë bërë përpjekje të mjaftueshme nga të gjithë.

"Situata në Gaza është ende shumë, shumë e rëndë. Prandaj, për sa kohë që nuk ka përmirësim të vërtetë, atëherë do të thotë se nuk kemi bërë të gjithë sa duhet," tha Kallas në një deklaratë para mbledhjes së Këshillit të Punëve të Jashtme në Bruksel.

Duke vënë në dukje situatën "katastrofike" në terren, ajo theksoi se mungesa e një armëpushimi po e vështirëson dërgimin e ndihmës humanitare.

"Ne kemi arritur një marrëveshje të përbashkët me Izraelin për të përmirësuar realisht situatën në terren. Por nuk ka të bëjë vetëm me një dokument, por me zbatimin e tij konkret. Dhe po shohim disa sinjale pozitive," shtoi ajo.

Kallas shprehu shpresën se një marrëveshje politike për paketën e 18-të të sanksioneve kundër Rusisë mund të arrihet të martën ose të mërkurën, duke theksuar se ajo është "shumë pranë".

"Më pas do të diskutojmë edhe për Iranin. Natyrisht, është në interesin tonë të vazhdojmë bisedimet në nivel diplomatik," përfundoi ajo.