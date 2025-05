Presidenti amerikan Donald Trump po planifikon të udhëtojë në Arabinë Saudite në maj në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që nga kthimi në Shtëpinë e Bardhë, njoftoi të dielën uebfaqja e lajmeve Axios.

Planifikimi për udhëtimin është duke vazhduar ndërsa administrata Trump punon për të rifilluar një armëpushim në Gaza midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas dhe për të detyruar Hamasin të lirojë më shumë pengje, thuhet në deklaratë.

Trump u kishte thënë gazetarëve më 6 mars se ai ka të ngjarë të vizitojë Arabinë Saudite "gjatë një muaji e gjysmë të ardhshëm".

"Unë do të shkoj në Arabinë Saudite. Zakonisht, shkohet së pari në Mbretërinë e Bashkuar. Herën e fundit shkova në Arabinë Saudite. Ata shpenzuan 450 miliardë dollarë," tha ai.

"Këtë herë, thashë se do të shkoj nëse i jepni një trilion dollarë kompanive amerikane. Do të thotë blerjen e një trilion dollarësh për katër vjet. Ata ranë dakord ta bëjnë këtë. Kështu që unë do të shkoj atje," shtoi ai.

Plani aktual është që Trump të udhëtojë në Arabinë Saudite në mes të majit, tha një zyrtar amerikan dhe një burim i njohur me këtë çështje.