Vonesat në dorëzimin e avionëve F-16 të blerë nga ShBA-ja po shkaktojnë shqetësim në Bullgari
Forcat Ajrore të Bullgarisë për të mbrojtur hapësirën ajrore të vendit, një vend që ndan kufi me Rusinë në Detin e Zi, ende përdorin avionë luftarakë MiG-29 të prodhimit rus, jetëgjatësia teknologjike e të cilëve po i afrohet fundit.
20 Gusht 2025

Vonesa në dorëzimin e flotës së re të avionëve luftarakë F-16 Block 70 që Bullgaria bleu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) po shkakton shqetësim në vend.

ShBA-ja deri më tani i ka dorëzuar vetëm dy avionë Bullgarisë, e cila bleu një flotë prej 16 avionësh në total.

Forcat Ajrore të Bullgarisë për të mbrojtur hapësirën ajrore të vendit, një vend që ndan kufi me Rusinë në Detin e Zi, ende përdorin avionë luftarakë MiG-29 të prodhimit rus, jetëgjatësia teknologjike e të cilëve po i afrohet fundit.

Duke iu përgjigjur shqetësimeve të deputetëve mbi këtë çështje, ministri i Mbrojtjes, Atanas Zapryanov, shpjegoi se dorëzimi ishte vonuar vërtet dhe se ende nuk është e qartë se kur do të mbërrijnë gjashtë avionët, të cilët pritet të mbërrijnë deri në fund të vitit.

Zapryanov shpjegoi se mbërritja e aeroplanëve, të cilët Bullgaria po i pret me padurim, varet nga orari i punës së avionëve të furnizimit me karburant ajër-ajër të ShBA-së dhe kujtoi se numri i aeroplanëve të furnizimit me karburant që u mundësojnë avionëve të tjerë luftarakë të bëjnë fluturime të gjata mbi Oqeanin Atlantik është i kufizuar.

Probleme në policimin ajror

Bullgaria, një anëtare e NATO-s, planifikoi të merrte tetë avionët e parë F-16 deri në fund të vitit, duke zëvendësuar MiG-29-at e vjetër dhe duke shërbyer në policimin ajror. Megjithatë, Forcat Ajrore Bullgare po përballen me sfida të konsiderueshme mirëmbajtjeje me numrin e kufizuar të MiG-29-ave të aftë për fluturim.

Bullgaria, e cila mbajti anën e Ukrainës në fillim të luftës në Ukrainë, u shpall "vend armik" nga Rusia. Si rezultat, mirëmbajtja e MiG-29 u bë e pamundur në Rusi, prodhuesin e avionëve.

Bullgaria fillimisht bleu tetë avionë F-16 në vitin 2019 me një pagesë fillestare prej 1,1 miliard dollarësh. Këta avionë pritej të mbërrinin në vitin 2023. Dorëzimi u vonua për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ndikoi negativisht në prodhim. Parlamenti miratoi blerjen e tetë avionëve të tjerë në vitin 2022, duke ndarë një buxhet prej 1,3 miliard dollarësh. Pjesa e dytë e flotës, e cila i nënshtrohet një pagese të shtyrë 10-vjeçare, pritet të mbërrijë në vitin 2027.

Ndërkohë, Forcat Ajrore Bullgare kanë vazhduar të marrin mbështetje nga partnerët e tyre të NATO-s për policimin ajror që nga fillimi i luftës në Ukrainë për shkak të kapacitetit të pamjaftueshëm të MiG-29-ve të saj.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
