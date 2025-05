Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me ministren në detyrë të Ekonomisë, Artane Rizvanolli, vizitoi sot Termocentralin Kosova B me rastin e fillimit të punimeve në modernizimin e njësisë B2 - investim ky i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).

Sipas një komunikate të Qeverisë, për herë të parë ka filluar riparimi dhe modernizimi në Termocentralet ekzistuese të KEK-ut dhe po bëhet një rritje e kapacitetit për njësi, një prodhim vjetor shtesë prej mbi 600 GWh, si dhe një operim më i sigurt dhe më efikas i njësive të TC Kosova B.

Realizimi i projekteve të rehabilitimit bazohet në studimin e fizibilitetit për TC Kosova B.

Ky rehabilitim do të kontribuojë në përmbushjen e kërkesave mjedisore, duke e reduktuar ndotjen e ajrit dhe duke siguruar përputhjen me standardet e Direktivave të Bashkimit Evropian (BE) për emisionet e pluhurit dhe gazrave.

Ai në veçanti e uroi menaxhmentin dhe punëtorët e KEK-ut, që ky investim prej 56.5 milionë euro po financohet nga vetë KEK-u, prej të cilit do të kemi shtesë prodhimtari të energjisë prej 600 GWh, gjë që përbën lajm të mirë për qytetarët, industrinë dhe ekonominë tonë.

Ministrja Rizvanolli tha se kur të përfundojnë të gjitha punimet për rehabilitimin e Termocentralit Kosova B, jetëgjatësia e tij do të shtohet edhe për 20 vjet, ndotja nga pluhuri dhe oksidet e azotit do të ulën për 60%, kurse remontet kapitale do të nevojiten që të bëhen një herë në 10 vjet, në vend se çdo pesë vjet.

Sipas saj, kjo do të thotë se siguria e furnizimit do të përmirësohet dukshëm për 20 vitet e ardhshme, importi do të ulët për së paku 23 milionë euro, ndërkaq eksporti do të rritet për së paku 20 milionë në vit, shtoi ajo.