Fondacioni i Türkiyes për Ndihma Humanitare për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (IHH) ofroi mbështetje me produkte të ndihmës për të prekurit nga zjarret në Shqipëri.
Sipas një deklarate nga fondacioni, zjarret, të cilat shpërthyen në Delvinë, Gramsh, Berat-Skrapar, Gjirokastër, Dibër, fshatrat e Tiranës dhe Korçë për shkak të temperaturave ekstreme dhe erërave të forta, shkaktuan shkatërrime të mëdha.
Ndërsa spitalet dhe shtëpitë në Delvinë u evakuuan, dhjetëra shtëpi në Gramsh u shkatërruan plotësisht. Shumë njerëz u plagosën në zjarre dhe rreth 2.000 njerëz u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre. Fushat bujqësore, ullishtat dhe operacionet e bagëtive u dëmtuan rëndë.
Si pjesë e programit të ndihmës, nga i cili kanë përfituar rreth 1.000 njerëz në zonat më të prekura, IHH siguroi pako ushqimore, ujë të pijshëm, shtretër, batanije dhe jastëkë për 200 familje.
Fondacioni do të vazhdojë të mbështesë të prekurit nga katastrofa e zjarreve që u përjetua në Shqipëri.