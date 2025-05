Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se momenti aktual është “një moment që ndodh një herë në një brez për sigurinë e Evropës”.

Në fjalën e tij hapëse në samitin mbi Ukrainën në Londër, ai ripohoi mbështetjen e Britanisë për Kievin në luftën me Rusinë.

“Ne jemi të gjithë me ju, me Ukrainën, për aq kohë sa duhet”, tha Starmer, duke nënvizuar rëndësinë e solidaritetit me Ukrainën gjatë kësaj periudhe kritike.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar theksoi se rezultati i konfliktit nuk është thjesht një çështje morale e drejtë apo e gabuar, por një çështje me rëndësi jetike për sigurinë e të gjitha kombeve evropiane.

“Arritja e një rezultati të mirë për Ukrainën është jetike për sigurinë e çdo kombi këtu, dhe shumë të tjerëve gjithashtu”, shtoi Starmer.

Më herët gjatë ditës, kryeministri britanik zhvilloi diskutime me vendet baltike, duke pranuar cenueshmërinë dhe rëndësinë e tyre të veçantë në bisedën më të gjerë mbi sigurinë evropiane.

Si pjesë e udhëheqjes së tij në samit, Starmer shprehu synimin e tij për të formuluar një plan gjithëpërfshirës për të ardhmen e Ukrainës, i cili më pas do të diskutohet me SHBA-në për të siguruar një qasje të bashkuar dhe globale.

“Ne do të punojmë për një plan për Ukrainën dhe do ta çojmë përpara së bashku”, tha ai.

Diskutimet e samitit do të përqendrohen në ofrimin e një “paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme” në Ukrainë, sipas Starmerit. Ai tha se pavarësisht nga retorika e vazhdueshme e Rusisë për paqen, veprimet e tyre në terren – konkretisht, “agresioni i tyre i pamëshirshëm” – e bëjnë të qartë se mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë.