Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile e Shqipërisë njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 21 vatra zjarri në disa bashki të vendit, ndërsa katër prej tyre mbeten ende aktive. Zjarret janë përhapur kryesisht në zona me bimësi të dendur, shkurre dhe pyje, duke shkaktuar djegien e rreth 6 hektarëve.

Ndër vatrat aktive më problematike është ajo në vendgrumbullimin e mbetjeve në Elbasan, ku vijon puna për shuarjen përfundimtare, ndërkohë që është kryer edhe matja e ndotjes së ajrit nga grupet e ekspertëve. Një tjetër vatër mbetet aktive në zonën malore midis fshatrave Grazhdan dhe Malçan në Finiq, e cila aktualisht është nën kontroll, por në monitorim të vazhdueshëm.

Në fshatin Bulticë të Njësisë Administrative Vaqarr në Tiranë, forcat zjarrfikëse me ndihmën e një helikopteri Cougar po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve. Situatë e vështirë paraqitet edhe në zonën malore midis fshatrave Gjinaj dhe Domaj në Has, ku zjarri është përhapur në një pyll pishe dhe terreni i vështirë bashkë me erën po e pengojnë ndërhyrjen.

Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë përfshirë 232 forca operacionale, 36 automjete zjarrfikëse, si dhe forcat e armatosura me 35 efektivë, mjete zjarrfikëse, kamionë vetëshkarkues, traktorë me zinxhirë dhe helikopter.

Sipas parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave, në pjesën më të madhe të vendit rreziku nga zjarret mbetet i lartë, ndërsa në qarqet Korçë dhe Vlorë rreziku vlerësohet si i moderuar.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë përgjegjësi maksimale dhe të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr. “Mos ndizni zjarre në ambiente të hapura dhe njoftoni menjëherë shërbimet zjarrfikëse në rast incidenti,” apelon Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile.