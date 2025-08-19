RAJONI
Kryeministri Kurti priti në takim kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi
Kurti dhe Gashi diskutuan për raportet dypalëshe Kosovë-Maqedoni e Veriut, bashkëpunimin e deritanishëm dhe për zhvillimet e fundit në të dyja vendet.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari dhe ish-kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, mirëpriti kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi.

Zyra e Kryeministrit për takimin të cilin e quajti "miqësor dhe të përzemërt", njofton se Kurti dhe Gashi diskutuan për raportet dypalëshe Kosovë-Maqedoni e Veriut, bashkëpunimin e deritanishëm dhe për zhvillimet e fundit në të dyja vendet.

