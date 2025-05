Presidenti i El Salvadorit, Nayib Bukele, njoftoi se 261 anëtarë të bandave u sollën në vend si pjesë e marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA).

Në deklaratën e tij në X, Bukele tha se 238 anëtarë të bandës Tren de Aragua dhe 23 anëtarë të bandës MS-13 arritën në kryeqytetin San Salvador. Bukele tha se anëtarët e bandave do të transferohen në mega burgun CECOP.

"Me kalimin e kohës, këto veprime, të kombinuara me produktet e prodhuara nga më shumë se 40.000 të burgosur që punojnë në kuadër të programit 'Zero Free Time', do të kontribuojnë në vetëqëndrueshmërinë e sistemit tonë të burgjeve", theksoi ai.

Ai informoi se, në mesin e të deportuarve nga ShBA-ja, gjenden edhe dy liderë të bandave. "Njëri prej tyre është nga drejtuesit e lartë të organizatës kriminale. Kjo do të na ndihmojë ta përfundojmë mbledhjen tonë të inteligjencës dhe të gjurmojmë mbetjet e fundit të MS-13. Puna jonë do të vazhdojë për ta zbuluar gjithë rrjetin, duke përfshirë anëtarët e vjetër dhe të rinj, paratë, armët, drogën, vendet e fshehta, bashkëpunëtorët dhe sponsorët", tha Bukele.