Ministri i Jashtëm i Francës deklaroi të premten se shpreson që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkohen me rritjen e mbështetjes ndërkombëtare për njohjen e shtetit palestinez.
"Unë vërtet shpresoj që Shtetet e Bashkuara të mund t’i bashkohen momentumit ndërkombëtar që është ndërtuar gjatë ditëve dhe javëve të fundit", tha kryediplomati francez Jean-Noel Barrot për kanalin France Info, pas vendimit të disa vendeve, përfshirë Francën, Britaninë, Kanadanë, Maltën dhe Portugalinë, për të njohur shtetin palestinez.
Barrot shtoi se nëse presidenti amerikan Donald Trump po mobilizon vrull politik dhe ka dërguar këshilltarët e tij në Gaza, duke iu referuar vizitës aktuale të të dërguarit Steve Witkoff "atëherë kjo është padyshim sepse ai dëshiron që situata të ndryshojë."
“Situata në Gaza është absolutisht e patolerueshme”, paralajmëroi ai, duke shtuar se “nuk ka asnjë minutë për të humbur.”
Ministri francez vuri në dukje se 52 tonë ndihma humanitare po presin prej muajsh që të futen në Gaza, duke qëndruar “vetëm disa kilometra larg nga Rripi i Gazës.”
“Qeveria izraelite duhet tani të rihapë rrugët e aksesit, të gjitha rrugët e aksesit: ajrore, tokësore dhe detare, për të lejuar që ndihma humanitare e madhe dhe pa pengesa të arrijë te popullsitë civile që kanë nevojë të dëshpëruar për të”, theksoi Barrot.
Duke iu referuar një hetimi ndaj një studenteje palestineze në Universitetin Sciences Po Lille, e akuzuar për komente antisemitike, Barrot njoftoi pezullimin e përkohshëm të evakuimeve të banorëve nga Gaza drejt Francës.
“Ndërkohë, nuk do të kryhet asnjë operacion i tillë, asnjë evakuim i çfarëdo lloji, deri sa të nxjerrim përfundimet e nevojshme nga ky incident”, shpjegoi ai.
Ai shtoi gjithashtu se të gjitha profilet e individëve që kanë hyrë në Francë do t’i nënshtrohen një rishqyrtimi të dytë.